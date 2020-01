Politiche culturali e giovanili: l’accordo di collaborazione fra Trentino e Alto Adige

Ottimizzare le risorse, far nascere nuove iniziative, aumentare le occasioni di incontro e di scambio di buone pratiche, potenziare le ricadute sui rispettivi territori: sono i principali obbiettivi dell’accordo di collaborazione in materia di politiche culturali e giovanili firmato recentemente dall’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti e dal suo collega altoatesino Giuliano Vettorato.

Per quanto riguarda la formazione sarà facilitata la partecipazione degli operatori culturali della Provincia di Bolzano alle attività e iniziative formative promosse dalla Trentino School of management (TSM).

Sarà inoltre avviato un progetto comune sulle residenze artistiche e si collaborerà anche ad una Piattaforma regionale dello spettacolo, che coinvolgerà Teatro stabile di Bolzano, Centro servizi culturali S. Chiara e l’Associazione per il coordinamento teatrale trentino.

Tra i contenuti c’è anche la “Piattaforma Generazioni” che ha l’obiettivo di promuovere progetti e formazione, in particolare nei territori periferici, in modo da agevolare la realizzazione dell’autonomia giovanile anche in materia di lavoro.

Vi è poi la “Piattaforma regionale sulla memoria attiva” che intende promuovere progetti che pongono al centro il tema della memoria come occasione di riflessione sul passato per aumentare la consapevolezza del presente. Di quest’ultima piattaforma faranno parte iniziative come “Promemoria Auschwitz”, “Ultima fermata Srebrenica” e “Campi della legalità”.

