Mercoledì al Muse la Lega incontra i commercianti e i residenti delle Albere

Sarà un avventuroso viaggio in bicicletta il tema della serata organizzata dalla Sat alla sala conferenze della Fondazione Caritro in via Garibaldi 33.

Alessandro de Bertolini, Enzo Macor, Roberto della Maria e Fabrizio Sartori saranno i relatori de “La strada del Pamir, uno sterrato tra le nuvole”.

Il viaggio in bicicletta parte dal Tagikistan al Kirghizistan lungo la Pamir Highway, una delle strade più alte del mondo, fino ai 4.600 metri del Passo Akbaital: un viaggio in bicicletta al confine con la Cina e con l’Afghanistan lungo la Via della Seta e tra gli antichi popoli delle steppe alla scoperta degli ambienti naturali e dei paesaggi culturali dell’ex Repubbliche Sovietiche. Panorami suggestivi, paesaggi unici nel loro genere e figure umane di tutti i tipi sono alcuni degli spunti di una serata decisamente interessante e tutta da vedere.

Pubblicità Pubblicità