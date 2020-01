Anche il Comune di Dimaro Folgarida aderisce al servizio COsmOs per comunicare con i cittadini tramite sms

Domenica 26 gennaio gli atleti dell’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Thai Gym Cles allenati dal Maestro Perica (Pier) Milos portano a casa coppe e medaglie, vinte alle gare combattute in trasferta ad Arco ed organizzate dal Team Red Wolf ASD, in questo torneo denominato “Coppa del lago”.

Si trattava di un torneo ad eliminazione, e si è tenuto presso la Palestra della Scuola Elementare di Vigne ad Arco.

Sono saliti sul ring Leonardo Sacultan di 9 anni, Emanuele Chiarello di 11 anni, Loris Di Guglielmo di 11 anni, Rayan Faik di 12 anni, Gianluca Arnone di 12 anni, Inis Fazlovic di 15 anni, e Nikola Nikolov di 20 anni, tutti residenti a Cles, che hanno disputato incontri light per le disciplina K1.

Entusiasmante esordio per i giovani Gianluca Arnone e Loris Di Guglielmo, che hanno rispettivamente vinto il torneo per la sua categoria, ed una medaglia per pareggio, risultato più che soddisfacente, essendo questo il loro ‘battesimo’ sul ring.

Hanno vinto il torneo, sempre nelle rispettive categorie, i seguenti giovanissimi atleti: con due vittorie Rayan Faik, e con due vittorie ed un pareggio Leonardo Sacultan, entrambe ‘veterani’ del ring, alla loro 5a gara.

Emanuele Chiarello, anche lui collaudato giovane fighter, questa volta si ‘accontenta’ di una medaglia dopo una vittoria ed un pareggio.

Nikola Nikolov, atleta agonista con diversi incontri alle spalle, disputa un incontro davvero ecclatante vincendo la semifinale, ma nella finale viene purtroppo sconfitto.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Inis Fazlovic, che sale sul ring per la sua 6a gara, ma deve abbandonare a causa di un trauma subito.

Per l’A.S.D. Thai Gym Cles la stagione sportiva prosegue in maniera ottimale, come per i suoi preparatissimi atleti, grazie al loro impegno assiduo ed alla costanza del Maestro Pier Milos, che li allena con professionalità e pazienza, e che anche questa volta hanno dimostrato di saper combattere da veri professionisti.