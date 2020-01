Trento, l’isola verde ormai dimenticata e abbandonata dal centro sinistra

“Alcide De Gasperi non è solo stato suo padre – ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, rivolgendosi alla signora Maria Romana De Gasperi nella Sala di Rappresentanza, affollata per il concerto del Coro del Noce – “ma il padre della nostra Autonomia”

“Alcide De Gasperi – ha detto Paccher – è una figura storica la cui straordinaria importanza per noi è data spesso per scontata, ma occorre farla conoscere sopratutto ai più giovani. Il suo impegno e la sua dedizione hanno portato a risultati allora inimmaginabili per un ragazzo nato in un piccolo paese del Trentino e abbiamo il dovere di dire ai ragazzi, attraverso il suo esempio, che sognare in grande è possibile”.

È stata una serata speciale per il Consiglio regionale, che ha illuminato la notte di Piazza Dante, divenendo ancora una volta un luogo dove la storia e l’arte si incontrano per un momento di grande cultura.

Una serata molto emozionante e commovente che ha riassunto la figura storica di Alcide De Gasperi attraverso la proiezioni di fotografie, interviste e canzoni presentate dal coro misto del Noce.

L’assessore Claudio Cia l’organizzatore della serata ha ripercorso i momenti salienti della carriera dello statista ricordando il suo grande rapporto con la fede cristiana che in alcun i casi lo ha guidato a prendere delle decisioni controverse. La Chiesa cattolica venera Alcide De Gasperi come servo di Dio ed è in corso la causa di beatificazione.

Il Concerto “In memoria di Alcide De Gasperi e in onore di Maria Romana De Gasperi” del Coro del Noce, tenutosi nella splendida Sala di Rappresentanza del Consiglio, ha visto la partecipazione della stessa figlia del grande Statista e ha potuto così ripercorrere la vita del padre attraverso le immagini proiettate sul grande schermo e i canti della tradizione trentina.

Protagonista della serata è stata Maria Romana De Gasperi, 97 anni, figli di Alcide che non si è sottratta all’invito del presidente Paccher (non in programma) salendo sul palco per ricordare alcuni momenti condivisi con il padre.

Ha ricordato quando negli Stati Uniti il padre allora un semplice dipendente del Vaticano la incoraggiava a studiare le lingue e gli incontri con gli uomini più importanti e influenti dell’Europa di allora, «Per me che ero piccolina erano solo amici, solo più tardi ho capito che erano persone che sarebbero finiti sui libri di storia»

Maria Romana De Gasperi ha ringraziato il Trentino per l’accoglienza: «Mi sento Trentina a tutti gli effetti, anche se da piccola mi sono trasferita, ma ricordo quando ogni anno venivo a Trento e nella casa di Borgo Valsugana.»

Come detto particolarmente applaudito il concerto del coro del Noce.

La musica per esempio, ha ricordato un Alcide alla sua prima esperienza politica sotto l’Impero Austroungarico con “Vienna Vienna”, mentre le note di “Addio alla montagna” hanno accompagnato il pensieroso De Gasperi imprigionato per le proprie idee.

Nato nel 1978 come Coro misto, formazione non molto frequente nel panorama corale trentino, il Coro del Noce prende il suo nome dal fiume che percorre la Valle di Sole in tutta la sua estensione. Nella giornata del 25 gennaiha accolto tra l’altro il Presidente Sergio Mattarella a Palazzo Thun.

Maria Romana alla fine del concerto ha salutato e ringraziato uno ad uno i cantanti del coro fermandosi a parlare con ciascuno di loro. Un insegnamento di grandezza che si trova solo nelle persone di grande umiltà.

Presenti circa 200 persone che sulle note dell’inno all’Europa si sono alzate in Piedi.