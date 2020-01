La Sat di Ton in assemblea: presentato il programma 2020

Un’occasione per presentare il bilancio e tirare le somme dell’annata da poco conclusa, ma anche per fare il punto sui lavori in corso alla baita avuta in concessione dall’Asuc per 20 anni e per illustrare il programma 2020.

È stata molto partecipata l’assemblea della sezione Sat di Ton, che può contare su 110 soci, riunitasi venerdì sera in sala blu a Vigo.

Dopo una prima parte dedicata al bilancio, l’attenzione si è concentrata sui lavori di sistemazione in corso alla baita suddivisa su due piani: al piano terra si trovano la cucina, interessata dai lavori di rifacimento dei pavimenti e di installazione dei nuovi arredi, e la sala da pranzo con le panche, mentre al piano superiore ci sono il dormitorio e un piccolo magazzino.

Pubblicità Pubblicità

Gli interventi, che prevedono un costo totale di circa 15 mila euro, consistono anche nella creazione dell’intercapedine e nella sostituzione dei serramenti.

Pubblicità Pubblicità

La baita è adibita all’uso da parte dei soci e degli alpinisti che transitano in zona. Il piano inferiore, infatti, è sempre aperto e utilizzato soprattutto come punto ristoro nel periodo invernale, quando la malga è chiusa.

È di competenza della Sat anche una rete sentieristica piuttosto corposa, che tiene impegnati i soci un paio di mesi all’anno per la manutenzione e il rinnovo della segnaletica.

Pubblicità Pubblicità



Il presidente Matteo Tovazzi, nel corso del suo intervento, ha proposto inoltre la relazione sull’attività svolta lo scorso anno, ponendo l’accento sulla soddisfazione da parte del direttivo per la buona partecipazione alle diverse uscite organizzate.

A parte un paio di gite saltate a maggio a causa del maltempo, i soci Sat hanno vissuto un’annata intensa, ricca di appuntamenti e di momenti lieti trascorsi in armonia.

L’unico rammarico, forse, è la limitata presenza di “quote rosa” nella sezione. Sono soltanto 22, infatti, le donne associate, mentre nel direttivo la componente femminile è completamente assente.

È stata poi la volta della presentazione del programma di attività per l’anno da poco iniziato (consultabile sul sito www.sat-ton.it), che ha visto già un buon riscontro nella prima uscita, la ciaspolata e camminata in notturna al chiaro di luna fino alla baita.

Come tipologia, le gite proposte ricalcano quelle dell’anno scorso, compreso l’immancabile appuntamento di metà giugno a Malga Bodrina con la Festa del Rododendro, che l’anno scorso ha richiamato 350 persone allietate anche dai canti del Coro San Romedio.

Al termine dell’assemblea c’è stato spazio per un piacevole momento conviviale e per l’arrivederci alla prossima iniziativa, la 15esima edizione della Ciaspolada in Malga Bodrina in programma il 16 febbraio.