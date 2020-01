“TrentinAvventura”, un team tutto rosa in volo sopra le Dolomiti

Otto ragazze che amano raccontare il proprio territorio e le proprie tradizioni attraverso lo sguardo vivace della donna. Ma anche esperienze incredibili, come quella vissuta a bordo degli ultraleggeri del Club Puma, grazie alla preziosa collaborazione del Campo Volo di Termon, sorvolando le Dolomiti per dare uno sguardo dall’alto alla Val di Non.

“TrentinAvventura” è un team tutto al femminile, nato a marzo dell’anno scorso e formato da Heléna Stangoni, Jessica Remondini, Jessica Seppi, Sonia Chini, Sara Moser, Samantha Cisneros, Anna Brugnara e Antonella Pizzimenti, che ha come obiettivo quello di offrire alle persone la possibilità di immergersi in percorsi ricchi di emozioni che rendono unico il Trentino.

Dalle uscite in e-bike ai voli tra le nuvole, dalle tradizioni all’ambiente, dal territorio alla cultura: lo scopo è proprio quello di riscoprire e valorizzare i meravigliosi itinerari della zona, la sua gente, la sua cucina.

“In volo sopra le nuvole” è stata una tra le esperienze più suggestive vissute da questo gruppo tutto rosa. A bordo degli ultraleggeri hanno avuto l’opportunità di volare sopra la valle, godendo di panorami meravigliosi e scorci mozzafiato.

“L’idea di creare questo gruppo è nata mentre stavamo percorrendo un sentiero del Cammino Jacopeo d’Anaunia che parte da Tres e arriva fino a Castel Thun – spiegano Heléna Stangoni e Jessica Remondini, mamma e figlia –. Si tratta di un percorso molto poco conosciuto, così abbiamo pensato che fosse un peccato che tante esperienze e tanti itinerari siano sconosciuti ai più. Abbiamo quindi deciso di darci da fare, soprattutto attraverso i social, per far scoprire, o in alcuni casi riscoprire, questi percorsi sia alla gente del luogo che ai turisti. Sul nostro sito e sulle pagine Facebook e Instagram si possono trovare foto, video e racconti di ogni avventura”.

Tramite i social, infatti, l’intento del gruppo è di creare, una specie di guida semplice, divertente, fresca ed educativa. Per immergersi in un territorio dalle mille sfaccettature che ha tanto da raccontare e per trasmettere, soprattutto al mondo “rosa”, tutto l’amore per queste incredibili avventure.