Quattro incontri a Cles per parlare di sicurezza a 360 gradi

Siamo noi i primi e i principali responsabili della nostra e altrui sicurezza, mediante la rigorosa osservanza delle norme positive e il rispetto delle regole di comportamento dettate dalla prudenza, dalla diligenza e dalla perizia.

Nasce da questo presupposto il secondo ciclo di incontri “La tua sicurezza ci sta a cuore”, in programma a Cles nel corso del mese di febbraio.

Visto il successo riscontrato dalla prima serie di appuntamenti, il Comune di Cles, in collaborazione con la Biblioteca e con Trentino Emergenza, ha deciso di riproporre degli approfondimenti su una tematica delicata e sempre attuale.

“L’amministrazione comunale di Cles, fermamente convinta che ciò rientri nei propri doveri istituzionali e morali, intende fornire ai cittadini un supporto tecnico e scientifico al fine di promuovere una “cultura della sicurezza” considerata nella sua interezza e quindi, come suggerito dal titolo del primo ciclo di incontri in calendario, a 360 gradi” spiega Vito Apuzzo, assessore alla cultura, progetto sicurezza e ambiente

del Comune di Cles.

Il primo appuntamento, intitolato “Un’emergenza? Basta un numero. Chiama 112”, è in programma martedì 4 febbraio alle 20.30 in Sala Borghesi Bertolla.

Nel corso dell’incontro verranno forniti dei suggerimenti pratici di primo soccorso per gestire un’emergenza in ambiente domestico e per capire come e quando chiamare il 112, anche attraverso la nuova App. Il Numero Unico Europeo 112, come dice il nome stesso, mette a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri.

La Centrale Unica di Risposta, operativa in Trentino dal 2017, raccoglie tutte le chiamate di emergenza generate sul territorio provinciale e le gestisce, trasferendole quando necessario, agli enti di competenza (Forze dell’Ordine, Emergenza Sanitaria e Vigili del Fuoco).

Martedì 11 febbraio alle 20.30 in Sala Borghesi si terrà il secondo appuntamento, dal titolo “Prevenire le truffe”.

Il comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia Vittorio Micheli curerà un approfondimento che mira ad informare i cittadini perché sappiano difendersi meglio e non si lascino abbindolare.

La terza serata andrà in scena martedì 18 febbraio alle 20.30, sempre in Sala Borghesi Bertolla, e sarà intitolata “Il Piano di protezione civile comunale”.

Avverrà la presentazione del documento e dei principali rischi e criticità presenti sul territorio comunale, delle modalità di allertamento e di gestione dell’emergenza.

L’incontro sarà curato da Ruggero Mucchi, sindaco di Cles, e Antonio Mover del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cles, con la collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cles e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia.

L’ultimo appuntamento, in programma martedì 25 febbraio alle 20.30 in Sala Borghesi Bertolla, sarà intitolato “SOCIALmente INSICURI. SMS – SOS”.

Sarà un piacevole incontro/dibattito per riflettere sull’evoluzione dei social network e sulle problematiche e i rischi di un’inappropriata conoscenza di questi strumenti di comunicazione.

Interverranno Enrica Franchini, Luca Paternoster Omodei, Walter Iori, l’editore de “La Voce del Trentino” Roberto Conci, un esponente della polizia postale e altri ospiti.

Modera la serata Massimiliano Debiasi, con il coordinamento di Walter Corradini e Orietta Coletti.