Il calendario di Vigo di Ton che racchiude foto, proverbi e dolci ricordi di tempi passati

Un racconto prezioso della Vigo di una volta attraverso immagini incredibili del passato, ma anche proverbi – rigorosamente in dialetto – che hanno fatto la storia del paese e che hanno accompagnato per decenni, se non addirittura per secoli, il passare dei mesi e delle stagioni.

L’idea, venuta alla luce quasi per caso dopo aver ritrovato in cantina una vecchia fotografia, nasce per amore e passione del proprio paese, delle tradizioni, del dialetto e della propria gente.

Gli “Amizi dala Vila” di Vigo di Ton e la Macelleria Webber, in occasione del 125esimo anniversario di attività, hanno deciso di realizzare il calendario 2020 come dono per i compaesani e per chi porta con sé il dolce ricordo di tempi passati.

Fotografie di una volta e detti della tradizione hanno costituito gli elementi per dare un’immagine popolare e storica “ala Vila”, attraverso le lune e i mesi dell’anno da poco iniziato.

Ma non è tutto, perché all’interno del calendario si possono riconoscere persone e luoghi, parole e scorci che non ci sono più e che vengono conservati nel cuore: dalla piazza di Vigo, con la vecchia fontana a scandire spazi e tempi, alla processione del 1938, dove gli uomini erano separati dalle donne, e le vergini dalle madri, fino al suggestivo “Molin dei Bagolini” in bianco e nero.

E poi ancora il “pont de la Preda”, da attraversare per arrivare in paese, alcune foto di famiglie e personaggi conosciuti, di Castel Thun circondato da boschi e prati invece che da distese di meleti.

Erano altri tempi, e sfogliando le pagine, i mesi, non può mancare un pizzico di nostalgia. Ma anche un sorriso.

Il sindaco di Ton Angelo Fedrizzi è rimasto piacevolmente colpito da questa pregevole iniziativa. “Viviamo in un’epoca in cui si è continuamente proiettati al futuro, si va sempre di corsa e sempre avanti – rivela –. Questo è un modo per fermarsi un attimo, riflettere e vivere i ricordi”.

A ideare e realizzare il calendario è stato il gruppo di Vigo di Ton formato da Silvano Webber (affiancato dalla moglie Christiana e, in qualche modo, anche dal suocero Andreas Blatter), Paolo Bertoluzza, Giancarlo Rigotti, Christian Carli ed Ezio Turri, che hanno voluto fare un dono speciale, che profuma di tempi passati, agli abitanti e agli amanti “dela Vila”.

Un’iniziativa che ha anche un valore sociale e solidale: insieme al calendario, stampato in 300 copie già esaurite, è stata distribuita anche una lettera nella quale, oltre a spiegare il progetto, viene raccontata brevemente la storia di Diego Canella, giovane portiere solandro infortunatosi gravemente nel 2017, e della mamma Luciana che a Cogolo di Peio assiste suo figlio con infinito amore e tanto sacrificio.

Vengono quindi forniti i dati del conto corrente sul quale ognuno può liberamente effettuare un bonifico per aiutare Diego e la sua mamma.

Quello del calendario 2020 è dunque un progetto che ha tanti significati e molte intenzioni. In primis quella di portare nelle case di Vigo, nelle varie famiglie, degli argomenti sui quali iniziare conversazioni, confronti, racconti, alimentando aneddoti e ricordi dei propri avi, delle proprie radici. Ricordi che, quest’anno, scandiranno a Vigo di Ton il passare dei giorni, dei mesi e delle stagioni.