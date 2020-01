Elezioni Emilia Romagna: sul palco di Ravenna 12 minuti di una Giorgia Meloni da Brividi

Piazza del Popolo gremita per Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni a sostegno della candidatura della leghista Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione.

La coalizione di centrodestra chiude la campagna elettorale regionale nel cuore di Ravenna, con un ritardo di mezz’ora sulla tabella di marcia.

I leader sono saliti sul palco alle 18,35 (l’inizio delll’evento era previsto per le 18) e hanno intonato l’inno di Mameli davanti a quasi 5000 persone entusiaste.

Ha destato particolare interesse l’intervento di Giorgia Meloni che con 12 minuti di intervento da brividi ha scaldato la platea che si è scatenata quando ha pronunciato ormai la mitica frase: «Mi chiamo Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana e con Salvini e Berlusconi sono pronta a governare l’Italia»

Apparsa molto sicura la Meloni sembra ormai sul trampolino di lancio per coprire importanti ruoli nel nostro paese, e non è forse un caso che sia stata nominata fra le 20 personalità mondiali in grado di cambiare il pianeta.

Ironica, pungente, sarcastica, incisiva e autorevole ha dimostrato si saper trascinare la platea che l’ha applaudita durante tutto il suo discorso dove ha parlato di lavoro, di Bibbiano, degli avversari politici e di una Emilia Romagna che è, «una locomotiva non grazie al PD ma nonostante il PD»

«Parlaci dei tuoi risultati Bonaccini – ha gridato la Meloni ad un pubblico scatenato – di quello che hai fatto in questi anni, parlaci dei partiti che ti sostengono, del governo nazionale che tu sostieni, non ti vergognare non nasconderti!»

Poi la stoccata per le Sardine che nascondono degli Squali, (l’allusione a Soros e Prodi era evidente) e che nascondo per cambiare il linguaggio d’odio ma che passano tutto il giorno ad insultare chi non la pensa come loro.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricordato anche le 800 imprese artigiane che hanno chiuso in regione per colpa della pressione fiscale e della burocrazia accusando il governo «tasse&Manette» di opprimere gli imprenditori: «un governo che lascia che le multinazionali spostino le sedi legali per non pagare tasse e che gli stranieri aprano e chiudano i negozi senza pagare le tasse. Si sono inventati anche la tassa sulla fortuna: ma quella dovete pagarla voi che siete miracolati per il fatto che state al governo senza mai essere stati eletti da nessuno» – ha tuonato fra gli applausi.

Non è mancata la polemica sul reddito di cittadinanza: «Chudiamo le aziende per dare il reddito di cittadinanza ai nomadi, agli extracomunitari, ai truffatori, ai brigatisti e a quelli che girano in Ferrari».

Giorgia Meloni ha promesso di difendere la famiglia, l’identità della nostra nazione perché «senza la famiglia non c’è la nazione e non esiste futuro»

«Se avete un parente medico che vuole fare il primario e volete una raccomandazione allora votate per il PD, se votate per odio contro tutti e per distruggere qualsiasi cosa votate i cinque stelle, quelli sono bravi per questo. Ma se invece vi muove l’amore per la vostra terra, per il prossimo, per la nazione, per l’impresa, e la vostra famiglia allora scegliete il centro destra e votate per Lucia Borgonzoni.» – ha concluso Meloni fra un tripudio di cori, applausi e bandiere.