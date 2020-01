Divieti per gli autotrasportatori in Tirolo: incontro in Provincia

A seguito della conclusione dei lavori al parcheggio pertinenziale, da giovedì 30 gennaio 24 bancarelle (sulle 26 in totale) che nei mesi scorsi sono state trasferite temporaneamente in via Belenzani torneranno nelle postazioni originarie di via Esterle, via Borsieri e via al Torrione, mantenendo la medesima superficie di vendita.

Altre due bancarelle (abbigliamento tecnico e alimentari) verranno invece trasferite da via Belenzani in via Verdi, come concordato con le associazioni di categoria.

