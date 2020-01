Arrestato 44 enne marocchino per furto e molestie

Con martedì sono iniziati in Questura un ciclo di incontri di formazione permanente di tutto il personale della Polizia di Stato, in servizio nella provincia di Trento, che ha quale obiettivo di far incontrare intorno ad un tavolo di discussione docenti universitari ed operatori della Polizia di Stato.

Il tema, “Reati contro il patrimonio con particolare riferimento al furto e alle sue aggravanti ed al confine con la rapina”, illustrato dalla professoressa Elena Mattevi, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, verteva su un argomento di stretta attualità e fortemente sentito dalla cittadinanza.

La scelta è ricaduta proprio su quel bene giuridico, il Patrimonio, che è rappresentato dall’insieme dei rapporti giuridici a contenuto economico che fanno capo ad una persona ed hanno lo scopo di soddisfare i bisogni umani, materiali e spirituali e che spesso sono oggetto di comportamenti devianti.

Gli incontri si pongono, inoltre, lo scopo di avvicinare, ovvero di mettere in contatto il mondo accademico con quello funzionale delle forze di polizia aprendo una strada di confronto tra l’Istituzione Polizia di Stato e l’Università.

Questa osmosi permetterà ad entrambe le Istituzioni di accrescere il proprio bagaglio giuridico/operativo ed in particolare alla Polizia di Stato consentirà di avere uno sguardo sempre più attento e ampio, non solo sulle tematiche di diritto sostanziale, ma soprattutto sul mondo della società civile, favorendo, in questo modo, la maturazione di una sensibilità della Questura verso l’esterno.

Con l’occasione il Questore Garramone ha ringraziato il Magnifico Rettore prof. Paolo Collini per l’attenzione prestata alle iniziative della Questura e la prof.ssa Elena Mattevi per la collaborazione e la brillante lettura di un tema così sentito da tutto il personale della Polizia di Stato.

