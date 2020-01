Anche quest’anno il Comune di Denno mette a disposizione degli orti in località Pinè

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Denno mette a disposizione dei lotti da coltivare a orto in località Pinè, il cui canone di natura simbolica è confermato in 50 euro annui per ciascun terreno di circa 200 metri quadri e in 30 euro per i lotti da circa 100 metri quadri.

I concessionari per gli anni passati interessati all’assegnazione anche per il 2020, purché in regola con i pagamenti pregressi, ed eventuali nuovi interessati dovranno segnalare il proprio nominativo agli uffici comunali entro le 12 di venerdì 28 febbraio.

Le condizioni di assegnazione ulteriori rispetto al canone annuo saranno definite all’interno del Regolamento comunale in fase di predisposizione, cui gli assegnatari dovranno uniformarsi. Il Regolamento sarà disponibile prima dell’assegnazione definitiva.

