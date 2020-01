La nuova associazione “Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non” si presenta

Si presenterà alla comunità sabato sera, 25 gennaio, alle 18 la neocostituita associazione “Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non”. I club d’Anaunia e di Tuenno-Tassullo-Nanno hanno deciso infatti di fondersi per unire le forze.

Proprio per farsi conoscere, inaugurare la sede ed esporre i progetti destinati al coinvolgimento giovanile sul territorio, la nuova associazione ha organizzato una serata di presentazione che si terrà nella sala polifunzionale in via San Vigilio 2 a Tassullo, nel Comune di Ville d’Anaunia.

Sarà l’occasione per condividere questo primo importante momento in un’atmosfera di festa, accompagnata dall’intrattenimento musicale di dj Superkikko. Non mancheranno un’estrazione premi tra i partecipanti e un ricco buffet.

DI COSA SI OCCUPA L’ASSOCIAZIONE GIOVANI SOCI CASSA RURALE VAL DI NON – L’intento della neocostituita associazione, composta da giovani dai 18 ai 35 anni che si sono messi in gioco per creare una rete aperta a chi desidera crescere e prepararsi assieme alle sfide del futuro, è quello di organizzare attività formative, ricreative e culturali per promuovere lo scambio di idee, lo spirito cooperativo, la capacità imprenditoriale.

Ma anche creare opportunità di crescita personale e professionale, senza dimenticare momenti di svago e di divertimento. Il tutto con l’obiettivo di fornire un contributo e un valore aggiunto al territorio.

Le principali iniziative che l’associazione ha in programma sono eventi pubblici, dibattiti, viaggi culturali e di formazione. Ci saranno anche collaborazioni con Giovani Soci di altre Casse Rurali e con associazioni cooperative attive in Trentino e non solo.

I requisiti per iscriversi sono essenzialmente due: essere soci della Cassa Rurale Val di Non e avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per effettuare l’iscrizione ci si può registrare online sul sito www.giovanisoci.web.app oppure basta recarsi a una filiale della Cassa Rurale o partecipare all’evento di sabato prossimo.

Il presidente dei Giovani Soci Matteo Bergamo, che insieme al vicepresidente Sergio Pancheri e al segretario Gianluca Webber guida il direttivo, si aspetta una bella partecipazione, con l’augurio che si tratterà di una bella serata per tutti. “La nostra associazione è aperta a tutti, chiunque potrà portare le proprie idee, che saranno sempre ben accette – rivela –. Noi giovani siamo il presente e il futuro delle nostre comunità, per questo abbiamo costituito l’associazione e porteremo avanti iniziative formative e importanti occasioni di crescita. Ci tengo a ringraziare il presidente della Cassa Rurale Silvio Mucchi e il consiglio d’amministrazione, che ci hanno consentito di dar vita all’associazione, ma anche Erika Gottardi e Matteo Lorenzoni del settore marketing, che ci stanno dando una gran mano e fanno da intermediari tra noi e la Cassa Rurale”.