Folle sorpasso in val Floriana, poteva essere una tragedia. Il Video

La strada è la solita, purtroppo teatro di molti morti negli ultimi anni. Stiamo parlando della strada provinciale che da Pergine porta a Calceranica.

Come si nota dal Video c’è il primo sorpasso in coda della macchina che sta riprendendo con la dash cam in prossimità di due incroci.

Poi due autovetture sorpassano dove è assolutamente vietato ed in prossimità di una curva. La domanda è sempre la stessa: «La viabilità della Valsugana è sicuramente da rivedere perché pericolosa, ma in molti casi gli automobilisti non ci metteranno del proprio rischiando un pochino troppo?»

