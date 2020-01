A Romeno e Salter c’è ancora tempo per prenotare le sorti legna

Sono stati riaperti fino al 14 febbraio prossimo i termini per la prenotazione delle sorti legna in conto anno 2020 per gli aventi diritto di Romeno.

Per effettuare la prenotazione, il capofamiglia avente diritto deve recarsi agli uffici del Comune. Il costo della sorte legna, da versare all’atto della prenotazione, è di 20 euro e il termine ultimo è fissato a mezzogiorno di venerdì 14 febbraio.

È vietato cedere la sorte a terzi e contravvenire al regolamento per la concessione degli usi civici.

Per quanto riguarda la frazione di Salter, invece, il termine per le prenotazioni è stato prorogato al 31 gennaio prossimo.

