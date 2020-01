Sapar chiede alla provincia di modificare la legge sul gioco d’azzardo

Qualcuno potrebbe consigliare al consigliere Pattini di smettere di tormentare la maggioranza di cui fa parte con mozioni, interrogazioni ed interventi sulla sicurezza in città? Si perché chi può credere alla spontaneità di una attività che sembra non conoscere fine, con un’impennata in coincidenza dell’inizio della campagna elettorale?

Adesso Pattini interviene su tutto: dal degrado urbano alla sicurezza, al commercio ed al turismo, ma fino ad oggi dov’è stato?

O meglio ancora Pattini è quel consigliere di maggioranza che ha affermato pubblicamente di non voler votare i documenti della Lega, in quanto presentati dai suoi colleghi leghisti.

Poi quasi in contemporanea ne presentava uno suo del tutto simile. Pattini è quel consigliere di maggioranza che ha poi votato il documento che chiedeva l’intervento dell’esercito in città, accettando che il sindaco Andreatta lo relegasse in un cassetto del suo studio, senza darne nessun seguito.

Oppure quel consigliere che con l’entrata in giunta di Futura 2020 dichiarava che : «la giunta è troppo spostata a sinistra». Figuriamoci ora con il suo nuovo alleato Franco Ianeselli.

In fatto di dietrofront Pattini dimostra di essere ancora più abile del movimento cinque stelle, il che è tutto dire insomma.

Alberto Pattini è anche quel consigliere comunale di centro sinistra che nell’agosto del 2018 dichiarava che a Trento va tutto a meraviglia e che l’ex governatore Ugo Rossi era stato molto sensibile alle esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza e del degrado dichiarando che le cose in Piazza Dante andavano a meraviglia, come in piazza Centa e in piazza santa Maria Maggiore e nel resto della città. (qui le sue dichiarazioni)

È come la sua sia un vera conversione, una sorta di folgorazione sulla via di Damasco. Che questo avvenga però a cavallo delle elezioni e che a dirlo sia un’esponente alleato con chi difende i centri sociali e gli anarchici puzza un pochino, e non serve certo disturbare san Paolo per capirlo.

Insomma Pattini è tutto ed il contrario di tutto. Probabilmente ha capito che nella prossima campagna elettorale non avrà molto spazio e che lo stesso Patt potrebbe pagare in termini di voti, l’appoggio ad una candidatura di estrema sinistra com’è quella di Ianeselli ed allora ha deciso di giocare d’anticipo.

L’ultima interrogazione è relativa allo stato di degrado del parcheggio di via Petrarca con tanto di contestazione ortografica: è stato scritto “giaccio” e non ghiaccio.

Ma chi consiglia il consigliare, potrebbe suggerire a Pattini che sono tutte interrogazioni che sta presentando a se stesso?

E perché visto la critica al centro sinistra (con il quale sarà alleato alle prossime elezioni comunali) Pattini non si dimesso ed è passato all’opposizione?

O forse più semplicemente sta cercando di prendersi la scena provando a toglierla alla Lega ed ai partiti d’opposizione?

Una cosa è certa: Pattini politicamente è in stato confusionale ed in crisi di identità: agisce come un uomo dell’opposizione, interrogando e mettendo in difficoltà quella maggioranza della quale fa parte. Vecchia politica insomma, nulla di nuovo. Poltronari alla riscossa.