Porta il coniglio in business class: le foto diventano virali

Nonostante il viaggio sia avvenuto alla fine del 2018, le foto di un volo San Francisco-Giappone hanno iniziato a fare il giro del mondo soltanto qualche giorno fa dopo essere apparse su Metro.co.uk.

Un’imprenditrice giapponese di casa a San Francisco, Takako Ogawa, ha infatti registrato la sua coniglietta di 8 anni come animale di supporto emotivo (pagando circa un centinaio di dollari) per evitare di farle fare il volo in stiva.

Come è ben risaputo, i conigli sono animali molto delicati e, in effetti, all’età di otto anni non è certo sicuro farli viaggiare nella stiva di un aereo, in un ambiente comunque stressante e lontano dal proprio padrone.

Per una fortuita coincidenza, inoltre, il posto vicino a quello di Takako Ogawa si è rivelato essere libero: subito Coco, questo il nome della coniglietta, ha avuto modo di esplorare il “suo” sedile e di rilassarsi per tutte le 11 ore della durata del volo.

Subito l’animaletto è diventato il beniamino delle hostess che le hanno portato da bere e qualche dolcetto.

Complice anche il fiocchetto fattole indossare da Takako Ogawa, Coco sembrava proprio una coniglietta bella, viziata e nata per vivere nel lusso dei viaggi in aereo in prima classe.

Questo volo, però, non è stato il primo viaggio in aereo di Coco: nel 2015 aveva infatti fatto la tratta inversa sempre insieme alla sua proprietaria.

