Nuovo direttivo per il 70° della Pro loco di Spormaggiore

Questa settimana è decisiva per la Pro loco di Spormaggiore, che dovrà rinnovare il consiglio direttivo e l’organo di revisione dei conti.

Il presidente in carica, Emilio Cova, non rinnoverà la sua candidatura, per cui i suoi 150 soci sono chiamati a votare e a proporre le loro candidature per la nuova direzione.

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio 2020 e l’assemblea sarà cruciale per verificare le sorti della Pro loco, che al momento manca del numero necessario di candidati per formare il nuovo direttivo. La Pro loco di Spormaggiore è da sempre fondamentale per l’associazionismo del paese e per la promozione sociale e turistica di Spormaggiore nell’Altipiano della Paganella. Si impegna da molti anni, con successo, nell’organizzazione di eventi e a riunire attorno a se tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio di Spormaggiore.

D’altro canto, il paese, alla sua chiamata ha sempre risposto molto bene, mostrando una spiccata propensione al volontariato, sia da parte dei giovani che dei meno giovani.

Inoltre la Pro loco di Spormaggiore è da sempre a supporto alle manifestazioni delle 13 associazioni del paese.

Per di più, il 2020 è un anno importante per la Pro loco di Spormaggiore perché festeggia i 70 anni dalla fondazione. Anni, che si sono rivelati importanti per costruire il paese, grazie ai vari eventi che ormai sono entrati nella storia del paese. Dalla famosa festa dei “Misteri de na volta” che contava numerosi visitatori nel mese di agosto, per degustare i prodotti tipici, tra le vie del paese, animate con gli usi e i costumi di un tempo. Per non dimenticare lo “Strapiazziamoci”, una manifestazione che ha animato la piazza del paese, nei weekend di agosto portando i sapori dell’Argentina e del Messico tra le montagne della Paganella. E quest’estate il grande evento dedicato all’orso, “Ors an festa a Sporgrant”, per i 25 anni di fondazione del Parco Faunistico di Spormaggiore.

Solo per ricordare gli eventi più importanti, perché ha questi si aggiungono gli eventi minori, ma lo stesso di grande risonanza. La manifestazione annuale dei presepi esposti dagli abitanti del paese, agli ormai celebri mercatini di Natale di borgo Maurina, i corsi, i concerti di Natale, la rassegna teatrale e gli aperitivi estivi tra le mura di Castel Belfort.

Certi del forte interesse, l’appuntamento è per venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso l’Aula Magna delle scuole. Vi sarà la possibilità di candidarsi per il consiglio direttivo fino all’apertura delle votazioni e di associarsi, sostenendola alle diverse attività di valorizzazione del territorio.