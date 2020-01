Cresce l’attesa a Vermiglio per la 24esima “Sgabanada”

Due contadini di Castelfondo hanno salvato un cervo che era rimasto impigliato nelle reti fra i meleti

È successo nella campagne di Castelfondo dove per liberare l’animale i due contadini hanno anche rischiato di essere incornati.

L’operazione è durata quasi 10 minuti, fra momenti di apprensione e paura e non è stata così facile. Poi appena il Cervo si è liberato non è fuggito subito ma è rimasto per alcuni secondi a fissare i due contadini forse in segno di ringraziamento per avergli salvato la vita.

Pubblicità Pubblicità