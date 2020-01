Approvata all’unanimità la mozione di “Lavis Civica” per combattere teppismo e vandalismo

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Lavis, dopo quasi due ore di discussione e un paio di modifiche, la mozione presentata dal gruppo consiliare “Lavis Civica” che punta a condannare, combattere ed evitare ogni forma di teppismo e vandalismo.

Il documento prende le mosse dall’episodio, avvenuto qualche tempo fa, dell’attacco da parte di alcuni giovani teppisti agli artisti impegnati in una manifestazione teatrale.

Una vicenda che pare purtroppo non essere isolata. Lo stesso “branco”, infatti, si sarebbe reso protagonista di violenze verbali rivolte per strada principalmente alle donne, atti di bullismo in alcuni parco giochi, vandalismi e minacce rivolte ad alcuni piccoli atleti all’uscita da una delle palestre di Lavis.

Pubblicità Pubblicità

Questi episodi, tra l’altro, avrebbero portato a considerazioni massive e qualunquistiche sui social, riferite indistintamente ai ragazzi di Lavis.

Anche per questo, per difendere il buon nome della stragrande maggioranza dei giovani lavisani, i consiglieri Roberto Piffer e Andrea Zanetti hanno voluto sollecitare l’amministrazione comunale a farsi promotrice di iniziative volte a identificare e isolare i pochi teppisti, a pubblicizzare il grande impegno della propria migliore gioventù, ma anche a stimolare in primo luogo le famiglie ed eventualmente le forze dell’ordine affinché vengano presi i provvedimenti necessari.

Per “Lavis Civica”, inoltre, bisogna far di tutto per evitare atteggiamenti di omertà come quelli di chi, pur essendo a conoscenza dei fatti e degli autori, preferisce tacere, non denunciando e ritenendo sconveniente o inutile “fare la spia”.

Proprio per superare questo schema di condizionamento mentale e per prevenire atti spiacevoli, secondo “Lavis Civica” occorre mobilitare i giovani stessi, coinvolgendoli in un progetto di sensibilizzazione che parta proprio da loro e che ne premi i risultati.

Pubblicità Pubblicità



Con l’approvazione della mozione l’amministrazione ha deciso dunque di impegnarsi a individuare gli autori di atti di teppismo o vandalismo, anche suscitando la collaborazione dei coetanei e coinvolgendo le famiglie nella definizione dei provvedimenti da assumere.

L’idea, poi, è quella di istituire, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, un concorso di idee rivolto ai giovani per sviluppare uno slogan, anche in forma grafica, contro il teppismo/bullismo e il vandalismo, da riprodurre in tutti i luoghi di frequentazione giovanili.

In occasione di iniziative istituzionali, inoltre, saranno individuati dei momenti di segnalazione e premiazione di iniziative spontanee, soprattutto giovanili, tese al miglioramento dell’ambiente urbano in ogni sua forma.

Dalla mozione è stato eliminato il punto in cui si chiedeva che, qualora fossero stati identificati gli autori (e a maggior ragione se dovessero essere risultati recidivi), venisse valutata ogni forma di sanzione applicabile ai responsabili e fossero sostenute le vittime nelle sedi preposte.

È stato invece aggiunto un punto che chiede anche alle associazioni locali di impegnarsi per la cultura del rispetto e contro ogni forma di teppismo.