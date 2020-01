A Cavareno corsi d’inglese per tutti i livelli con un’insegnante qualificata CELTA

Il Comune di Cavareno propone dei corsi di inglese per tutti i livelli condotti da Stefania Chini, insegnante qualificata CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) e giovane mamma che si è da poco trasferita in alta Val di Non.

Il metodo certificato dall’Università di Cambridge è riconosciuto a livello internazionale per l’insegnamento della lingua inglese, poiché favorisce l’apprendimento attivo e consapevole dello studente.

Le lezioni di inglese sono dinamiche e coinvolgenti: l’insegnante, attraverso proposte di attività mirate, mantiene sempre alta l’attenzione, senza correre il rischio di annoiare.

I corsi si articolano in 8 lezioni di un’ora e mezza, che si terranno una volta a settimana a partire dalle 17.30. Lunedì 3 febbraio alle 17.30 è prevista la valutazione del livello linguistico nella sala del centro Tennis Halle di Cavareno.

A ogni corso, attivato al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti, saranno ammesse al massimo 10-12 persone.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere o telefonare ai seguenti recapiti: e-mail stefaniachini@hotmail.it; tel. 349.7924438.

