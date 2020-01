Sulla neve della Predaia per una simpatica “Miniciaspolina”

Aria pura, sole pieno, cielo azzurro e catene di montagne innevate sullo sfondo: è stata una giornata intensa ed emozionante quella vissuta dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Taio, protagonisti di una simpatica “Miniciaspolina” sulla neve della Predaia.

Ci vuole poco per far felici i più piccoli, che hanno potuto condividere con i compagni emozioni ed esperienze, mentre gli adulti si sono dati da fare con motivazione ed entusiasmo affinché tutto fosse veramente a misura di bambino.

I piccoli sono stati protagonisti di discese infinite con i bob e risalite con grinta per rimettersi al più presto in pista. “Troppo bello questo giorno maestra!” ha detto una bambina mentre aiutava un compagno a tirare il bob sulla ripida distesa di neve.

Fondamentale è stata anche la possibilità di condividere emozioni e vivere la bella esperienza di sentirsi gruppo, provando quel senso di appartenenza che unisce, crea legami e fa nascere nuove relazioni.

Le ciaspole colorate dei bambini hanno rallegrato e animato il bianco candido della neve sulle piste della Predaia: tutti in fila, con grande energia, hanno raggiunto la sommità del colle per poi addentrarsi nel bosco ed esplorarlo in un percorso panoramico affascinante e suggestivo, per provare la meraviglia e le magiche sensazioni che solo la bellezza dell’ambiente naturale sa trasmettere.

Le maestre ci tengono a ringraziare chi ha reso possibile questa splendida giornata. “Per la riuscita dell’iniziativa, che sta diventando un appuntamento fisso invernale fra le attività e i progetti della Scuola dell’Infanzia di Taio, è stato importante e significativo, come sempre, il ruolo del gestore del Solarium Predaia Lino Rizzardi – spiegano –. Qui ci fa sentire a casa, accolti, coccolati, accompagnati nel corso della giornata con l’atteggiamento di chi l’ambiente naturale lo ama e lo rispetta e fa in modo che questo amore sia condiviso da chi sceglie l’affascinante e meraviglioso altopiano di Predaia”.

