Skicross, Pascal Rizzi guarda con ottimismo alle prossime gare

Pascal Rizzi, atleta noneso appartenente alla squadra italiana di skicross, traccia un bilancio positivo della prima parte di stagione.

Nell’ultima gara ha infatti sfiorato l’ingresso alle “Finals”, chiudendo al nono posto e dimostrando come il suo stato di forma sia in continua crescita.

Sia in Francia, sia in Austria, Rizzi ha centrato regolarmente la qualificazione, entrando nei primi 32. Ormai è alle porte dei primi 8 anche in gare internazionali.

“Quello di Reiteralm è stato un bel weekend di gare – spiega Rizzi –. Alto il livello dei partecipanti presenti, pista tecnica, come sempre preparata bene. Il primo giorno sono uscito ai quarti giungendo terzo in batteria, dopo una run notevolmente combattuta. Il secondo giorno, invece, sono rimasto vittima di una caduta durante il training. Niente di serio ma, purtroppo, mi ha frenato un po’, non sono riuscito a esprimere quello che volevo. Peccato perché mi ero qualificato entrando bene nei primi 32, chiudendo 13° assoluto, nonostante si siano aggiunti atleti di Coppa del Mondo. La botta, poi, si è fatta sentire e il confronto ‘uomo a uomo’ non l’ho affrontato con sufficiente determinazione. Complessivamente, però, sono state due belle gare che mi danno fiducia per il futuro”.

Chiusa la parentesi austriaca, Pascal Rizzi si è trasferito per un paio di giorni a Modena e, a seguire, altrettanti di allenamento al Passo San Pellegrino, dove gli operatori della stazione sono sempre disponibili a ospitare gli azzurri per gli allenamenti.

“Proseguo nel lavoro svolto fino a oggi che mi sta rendendo molto contento – svela Rizzi –. Mi sto preparando al meglio alle prossime due gare che ci aspettano la prossima settimana a Villars-sur-Ollon, vicino a Losanna, in Svizzera. La voglia è tanta e nei prossimi appuntamenti puntiamo a crescere ancora. Sfiderò gli altri atleti in Coppa Europa sulla pista delle Olimpiadi giovanili. Ci arriverò carico e consapevole di possedere tutte le carte in regola per realizzare buone performance. Non vedo davvero l’ora di scendere in pista. La voglia è all’apice, speriamo in un ottimo tracciato e in buone condizioni meteo”.

Il procuratore dell’azzurro Roberto Giovannini, che ha trascorso con Rizzi due giorni tra Lombardia ed Emilia Romagna per gli ultimi rinnovi contrattuali e per nuovi incontri aziendali, chiude così: “Confido che le sensazioni dell’atleta siano giuste. È particolarmente fiducioso e questo aiuta tanto. Il programma di allenamento prosegue senza intoppi come pure la scalata verso l’esordio in Coppa del Mondo”.

