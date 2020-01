I fratelli Bezzi tornano in missione al “Bus de la Spia” a Sporminore

È tempo di una nuova missione a Sporminore. Domani, domenica 19 gennaio, i fratelli Luca e Alessandro Bezzi dell’Arc-Team torneranno ad esplorare il “Bus de la Spia”, una delle grotte naturali più anticamente conosciute in Trentino, che nel corso del 2019 ha ricevuto la visita di più di 600 persone accompagnate da esperti speleologi.

Ormai tre anni fa, infatti, il Consiglio comunale di Sporminore ha approvato il regolamento per poter effettuare visite alla grotta nota fin dall’epoca medievale, con l’obiettivo primario di farla conoscere, custodirla e valorizzarla.

Lo scorso mese di ottobre, nell’ambito di un progetto di promozione del territorio, era già stata effettuata un’esplorazione archeologica del sito da parte dei fratelli Bezzi di Arc-Team Srl. Un “viaggio” suggestivo all’interno della terra.

Pubblicità Pubblicità

Durante l’esplorazione sono state individuate evidenze archeologiche interessanti, tra cui dei graffiti risalenti alla Prima Guerra Mondiale o anche antecedenti, un elemento ligneo, datato in via preliminare con metodo dendrocronologico tra il 1680 e il 1741, e una stalattite riportante gli evidenti segni di un terremoto di epoca storica.

Pubblicità Pubblicità

Il Comune di Sporminore ha deciso di sostenere una seconda esplorazione archeologica, vista l’importanza di promuovere lo studio scientifico, storico e archeologico del “Bus de la Spia”. L’intento è quello di poter approfondire la conoscenza di un sito naturale dalle caratteristiche uniche presente sul territorio della bassa Val di Non.

L’incarico è stato affidato nuovamente all’Arc-Team, con i fratelli Bezzi che domani effettueranno la missione.

Pubblicità Pubblicità



L’idea è quella di approfondire l’analisi, effettuando una documentazione 3D, della grossa parete con varie firme tra cui alcune risalenti ai primi anni del Novecento, della colonna spaccata da un terremoto probabilmente abbastanza recente (forse quello in Friuli del ‘76) e di effettuare alcune panoramiche a 360 gradi, con foto e filmati.

Materiali, questi, che eventualmente potranno poi essere utilizzati per un progetto di realtà aumentata in grado di offrire l’opportunità di “visitare” questa grotta affascinante anche a chi fisicamente non può accedervi.

Il “Bus de la Spia”, come detto, è noto fin dal Medioevo, ma le sue cavità sono state esplorate solo negli ultimi secoli, è stato studiato anche dal geologo Cesare Battisti e si ricorda negli anni come a volte l’acqua presente nella parte bassa sia risalita fino all’ingresso.

Così è successo, ad esempio, nel novembre 1966 quando ci fu l’alluvione e nell’ottobre del 2018, a causa della tempesta Vaia.

Il “Bus de la Spia” è posto sull’antico tracciato della cosiddetta via “Traversara” o via “Imperiale”, un antico percorso di origine romana che per secoli ha rappresentato uno dei grandi assi di collegamento del mondo tedesco con la via Francigena, passando per la Val di Non e le Giudicarie.

Un vero e proprio mistero in questa cavità è rappresentato poi dall’imponente sifone d’acqua che chiude la galleria a circa 300 metri dall’imbocco, forse unico in Italia, che si innesca più o meno regolarmente in determinati momenti della giornata, in ogni stagione e non solo nei periodi maggiormente piovosi.

Il sifone è alimentato da ignote gallerie che non è mai stato possibile esplorare, nonostante diversi tentativi da parte di esperti speleo-sub.

Il limite oltre il punto di immersione è stato raggiunto nel corso del 2019 da Thomas Hofer, il quale ha superato i 750 metri al di sotto del livello dell’acqua confermando la presenza di una complessità di canali e diramazioni.

Si suppone, tra l’altro, esista un collegamento tra la grotta e la sorgente dell’acqua Santa a Maurina, nel Comune di Spormaggiore.