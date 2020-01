Mele e salute: meno colesterolo con due Renette Canada al giorno

Esistono diverse patologie che possono metterci in crisi e avere delle ricadute anche sulla nostra vita sociale.

Vi basti pensare alle problematiche epidermiche come la psoriasi o, caso che vedremo oggi, all’alitosi.

Questa problematica può complicare molti aspetti della vita quotidiana, mettendoci in difficoltà con noi stessi e anche con gli altri.

Ecco perché oggi scopriremo insieme da cosa può dipendere e quali sono i rimedi migliori per combattere l’alitosi, dall’alimentazione alle abitudini virtuose.

CAUSE: DALL’ALIMENTAZIONE ALLE CATTIVE ABITUDINI – Prima di tutto, a causa della digestione e del reflusso, è importante agire soprattutto sul cibo che assumiamo, per evitare di appesantire la digestione e produrre cattivi odori.

In genere da questo punto di vista sono fortemente sconsigliate le spezie forti, come il peperoncino e il curry, insieme ad altri alimenti dall’odore molto pungente come l’aglio e la cipolla. Nella nostra “not to eat list” mettiamo anche la carne rossa, il pesce, verdure come i cavoli e i cavoletti di Bruxelles, insieme agli asparagi.

Poi si passa agli altri vizi che, al di là della dieta, riguardano quelle cattive abitudini che tutti noi dovremmo evitare. Prima fra tutte il tabagismo, visto che il fumo – oltre al cattivo odore – può provocare danni ai tessuti del cavo orale e quindi dar via a episodi di alitosi.

Oggi esistono però delle alternative alle tradizionali sigarette che possono ridurre questi effetti negativi: stiamo parlando delle sigarette elettroniche che offrono diversi liquidi e aromi tra cui scegliere.

In questo modo si possono eliminare i cattivi odori che solitamente si attaccano anche sui vestiti e si può optare invece per un gusto gradevole, come il mentolo.

Si chiude con un altro suo acerrimo nemico, ovvero l’alcool, fra i principali responsabili dei problemi di alitosi.

RIMEDI CONTRO L’ALITO PESANTE – Per fortuna ci sono anche diversi rimedi naturali che possiamo sfruttare, per migliorare l’odore del nostro alito, senza per questo fare troppa fatica. Fra questi merita di essere citata una soluzione come quella degli olii e delle essenze naturali, e la lista abbonda di opzioni. Uno degli esempi più significativi è il tree oil, che può essere applicato sullo spazzolino da denti mixandolo con il dentifricio e permette di uccidere i batteri migliorando di conseguenza l’alito.

Altre opzioni? Si possono masticare dei chiodi di garofano ad esempio, ma anche bere una tisana o un infuso a base di erbe digestive, dato che spesso l’alito cattivo dipende proprio da problemi relativi alla fase digestiva.

Un rimedio tradizionale è poi anche il decotto al prezzemolo, da utilizzare come collutorio, insieme ad altre soluzioni naturali importanti come il tè verde o il tè nero, utili ancora una volta per le loro proprietà battericide di queste bevande.

In conclusione, fra vizi, cibo e rimedi di madre natura, abbiamo molte opportunità per combattere l’alitosi.