Maltrattava, picchiava, minacciava e violentava la moglie.

Ieri un uomo del Burkina Faso è stato condannato a 4 anni e 8 mesi.

L’uomo dopo i fatti era stato subito arrestato. La procura poi aveva subito ottenuto la misura cautelare e il rinvio a giudizio, ieri è stato celebrato il processo.

L’accusa era di aver maltrattato la moglie con botte, minacce, violenza sessuale. Di averla lasciata senza cibo e legata al tavolo nuda nonostante fosse incinta

Un odissea fatta di violenze e privazioni continue.

L’uomo è arrivato in Italia otto anni fa e dopo essersi realizzato in campo lavorativo, ha trovato una moglie (sua connazionale) e da cui ha avuto anche una figlia. Da questo momento in poi le cose sono però malamente degenerate.

Nonostante la sua noncuranza nei confronti della moglie, non voleva assolutamente lasciarla andare. Un giorno la donna, disperata, si è presentata con la figlia ai servizi sociali.

Quando lui l’ha scoperto l’aveva rassicurata che da quel momento sarebbe stata una persona diversa. La donna, probabilmente spinta dalla tradizione, è stata “costretta” ad accettare.

Tempo qualche mese e tutto è ritornato come prima. Dopo l’ennesima scena di violenza la figlia ha tentato di chiedere aiuto ai vicini, loro connazionali.

Ascoltate le parole della bimba, i vicini hanno deciso di chiamare l’ambulanza. Una volta arrivati i soccorsi, hanno trovato la donna senza vestiti e fortemente debilitata.

La donna dopo il ricovero in ospedale rincuorata ha deciso di vuotare il sacco, raccontando tutte le vessazioni subite negli anni.

Dall’ospedale è partita quindi la segnalazione alla procura.

Nel frattempo dal Burkina Faso è arrivato il suocero, che si è scusato e si è fatto garante per il figlio. La tradizione vuole che quando una persona anziana chiede scusa, bisogna accettarle.

La donna lo stava anche per fare, ma ormai le indagini erano partite e non si poteva più tornare indietro. La donna e la figlia avevano già confermato tutto e ieri è arrivati infatti la condanna. Per la giustizia italiana dopo aver commesso gravi reati le scuse non servono.