A Cavareno un nuovo corso di autodifesa femminile

Un corso per imparare a difendersi in situazioni di pericolo e per essere in grado di riconoscere e prevenire episodi di violenza fisica, verbale e psicologica.

Martedì prossimo, 21 gennaio, prenderà il via il corso gratuito di autodifesa al femminile promosso dall’Associazione Sportiva Anaune Budo Defense di Cles con il sostegno dell’assessorato alle politiche sociali della Comunità della Val di Non e del Comune di Cavareno.

L’iniziativa si svolgerà al Centro CSEN Arena di Cavareno (Tennis Halle) ogni martedì dalle 20 alle 21.30 per un totale di 13 lezioni.

“Questa proposta, rivolta alla componente femminile, fa seguito a quelle già realizzate negli anni scorsi in alcuni Comuni della Val di Non che hanno visto la partecipazione di 60 donne di ogni età – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali, nonché vicepresidente della Comunità di Valle, Carmen Noldin durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa –. Abbiamo riscontrato un grande interesse e un’entusiastica partecipazione, ma anche la richiesta di riprogrammare il corso stesso. Così quest’anno abbiamo deciso di organizzarlo in collaborazione con il Comune di Cavareno e con l’Associazione Sportiva Anaune Budo Defense, in particolare con gli istruttori Ivan Micheli e Alessio Moser”.

Il corso sarà suddiviso in due fasi: oltre alla parte tecnica, verranno affrontati anche gli aspetti psicologico-emotivi insieme alla psicologa Marianna Pertoldi, che porterà il suo contributo per consentire alle donne di sentirsi tranquille anche a livello psicologico. L’autodifesa femminile, infatti, non riguarda soltanto l’aspetto fisico.

Il primo passo nella psicologia dell’autodifesa femminile è proprio la prevenzione, e per attuarla è fondamentale non solo riconoscersi vulnerabili fisicamente, ma anche degne di rispetto e in diritto di tutelare i propri confini sia fisici che psicologici.

“Siamo convinti – ha proseguito Carmen Noldin – che prevenire sia la mossa giusta per mettersi al riparo da incontri potenzialmente spiacevoli e da brutte esperienze. Purtroppo si legge troppo spesso sui giornali o si viene a conoscenza dai media di aggressioni più o meno violente su donne indifese. Troppe volte si tratta di giovani, ma anche di persone anziane. Con questo nuovo corso non si vuole certo garantire soluzioni totali e sicure per i mille problemi sociali connessi con questi fenomeni, ma la nostra intenzione è quella di fornire un valido supporto per aiutare le donne a potenziare il proprio livello percettivo, a conoscere e a prevenire le situazioni di pericolo e ad acquisire maggiore sicurezza in se stesse”.

A illustrare i dettagli del corso ci ha pensato il maestro Ivan Micheli. “Da parte nostra è un piacere collaborare con la Comunità della Val di Non e il Comune di Cavareno – ha esordito Micheli –. La proposta, dedicata a una categoria purtroppo sempre a rischio, è strutturata in 13 lezioni a partire da martedì prossimo, 21 gennaio, che si terranno dalle 20 alle 21.30 alla Tennis Halle di Cavareno. Grande importanza verrà data alla parte psicologica, per aiutare a capire il pericolo e a denunciare le aggressioni, non solo dal punto di vista fisico. La parte tecnica, invece, entra in campo nel momento in cui non è possibile evitare lo scontro e fornisce gli strumenti per sapersi difendere. Verranno infine proposte 6 ore di lezione con degli esperti internazionali”.

Il corso è gratuito, grazie agli enti che sostengono l’iniziativa, ed è stato programmato dal servizio sociale della Comunità di Valle, in particolare da Irenella Zanoni e Ivan Zanon.

Alle partecipanti è richiesto solamente il versamento di 20 euro quale quota associativa comprensiva di assicurazione. Non è previsto un limite d’età, anche se il corso è consigliato a donne e ragazze dai 12-13 anni in su.

Anche l’assessore alla cultura di Cavareno Raffaella Battocletti si è detta soddisfatta di questa importante proposta. “La nostra amministrazione è felice di ospitare questa iniziativa in un centro rinnovato di recente – ha dichiarato –. La violenza sulle donne è un problema culturale trasversale, che riguarda le grandi città come i piccoli Comuni come i nostri. Intanto che aspettiamo un cambiamento culturale, è importante riuscire a prevenire le situazioni a rischio e a sapersi difendere in caso di aggressione, tenendo alta l’attenzione su un argomento così importante”.

Per la partecipazione al corso è necessario il certificato medico di buona salute. L’iscrizione avverrà alla prima lezione, è comunque gradita una pre-iscrizione tramite e-mail scrivendo all’indirizzo artimarzialicsen@gmail.com. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare Ivan Micheli (347.9572843) o Alessio Moser (374.0631694).