L’ultimo regalo del centro sinistra alla città di Trento: nasce una nuova moschea «abusiva»? Bridi interroga il Sindaco

In via Ezio Franceschini 30 una struttura il cui destino d’uso (D/8) dovrebbe esclusivamente essere di “ Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa”, è diventata invece la sede di un altro centro culturale islamico.

Una definizione che al contrario cela dei luoghi di preghiera, a tutti gli effetti delle moschee, nei quali numerosi musulmani si riuniscono sfidando le regole catastali, ma anche a proprio rischio e pericolo, esteso ai residenti negli spazi confinanti.

A sollevare la questione di via Franceschini è il consigliere comunale della Lega Nord Trentino, Vittorio Bridi primo firmatario di un’interrogazione della quale si richiede risposta in aula.

E’ dal 2012 che in vari luoghi Trento si segnalano spazi di preghiera non autorizzati nei quali si riuniscono numerose persone, senza nessun controllo della situazione.

In via Franceschini è stato aperto il “ Centro Islamico Fezane Mustafà”, come è indicato da una targhetta esterna che a detta dei confinanti, nasconde invece un frequentato luogo di preghiera.

Lo stesso centro è già stato oggetto di verifiche, parrebbe che vi sia installato un “ mihrab ( una nicchia che rivolta alla mecca indica la direzione della preghiera), notizie peraltro non confermate, ma nemmeno smentite.

Su queste basi Vittorio Bridi interroga il sindaco Andreatta e l’assessore competente sui seguenti quesiti.

Se corrisponda al vero che in via Franceschini 30 è insediato un luogo di culto islamico che secondo i residenti e commercianti sarebbe utilizzato come moschea; se l’attività svolta risulti autorizzata ed in base a quale normativa comunale; se siano stati effettuati controlli e quali esiti abbiano riportato e se non si ritenga opportuno revocare l’attuale autorizzazione che risulta palesemente in contrasto con le attività commerciali esistenti.

La paura è che finisca tutto per ricalcare quanto succede da anni al centro culturale del Magnete dove si è poi scoperto che la destinazione d’uso in realtà era un a Moschea dove si incontravano centinaia di persone per pregare. Su questo repentino cambio d’uso il Sindaco e l’amministrazione di sinistra hanno sempre chiuso entrambi gli occhi e mai è stato preso nessun provvedimento nel merito nonostante interrogazioni, testimonianze fotografiche e lamentele dei residenti.

Si pensava che si trattasse di un trasferimento di questo centro in via Franceschini, ma per ora le due strutture rimangono entrambe aperte.

La testimonianza è in un cartello affisso alle vetrate della moschea del Magnete (foto) che fa pensare che non ci saranno chiusure ma che anzi le «Moschee» a Trento aumenteranno.

La struttura infatti alla fine si è rivelata essere a tutti gli effetti una vera e propria moschea del tutto abusiva con una processione che continua tutti i giorni in special modo il venerdì dove dentro uno spazio angusto di circa 70 metri quadrati si ammassano a volte anche più di 130 persone inginocchiate a pregare (vedi foto)

La lega nord nel merito ne aveva chiesto da anni la chiusura anche perché alcuni frequentatori pare siano stati coinvolti in alcune operazioni antidroga delle forze dell’ordine

È l’ultimo ricordino che l‘amministrazione di centro sinistra lascia alla città di Trento in una zona tra le più degradate del capoluogo nata in origine come idea commerciale dove inserire nuove attività artigianali e appunto commerciali completamente abbandonata all’incuria con strade piene di buche e rifiuti abbandonati a lato delle strade e nei pochi spazi verdi esistenti. Un vero peccato.

Sotto le foto del centro culturale islamico del Magnete come si vede trasformato in Moschea «Abusiva» dove pregare