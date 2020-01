Il Dro conquista un punto preziosissimo nella sfida salvezza con il Villa Valle. Finisce 0-0

Nel turno infrasettimanale la squadra dell’Alto Garda ospita la squadra bergamasca della Val Brembrana appaiata in classifica con soli sette punti in più. La relativa vicinanza in classifica si è tradotta in campo con una gara molto equilibrata e combattuta.

Anche il Villa Valle, così come il Legnano, annovera nella sua rosa un cospicuo numero di giocatori che hanno giocato o che comunque sono di proprietà di club di spessore.

Il difensore Bassi è in prestito dall’Inter, il secondo portiere Gritti è stato di proprietà dell’Atalanta e ha giocato nella serie A svizzera (Bellinzona e Young Boys), il terzino Corna, il mediano Cavagna e il regista Ronzoni provengono anche loro dalle giovanili dell’Atalanta, mentre l’ala sinistra Signorelli è di proprietà del Brescia.

Pubblicità Pubblicità

Fin da subito i padroni di casa attaccano alti i portatori di palla, mettendo spesso in difficoltà i due centrali bergamaschi.

Con le idee offuscate dal pressing aggressivo, l’impostazione della manovra dal basso inizia a diventare molto faticosa. Il gioco di entrambe le squadre è molto veloce e non stufa neanche un po’.

Le squadre sono similari anche nel cercare di portarsi in vantaggio. Al decimo un tiro del lombardo Motta, classe ’01 e fra i più talentuosi della squadra, finisce di poco alto e pochi minuti più tardi una bordata del fantasista del Dro Antonucci per poco non coglie il palo.

Per tutto il primo tempo le conclusioni sono state l’unica arma che entrambe le squadre hanno adottato per cercare di portarsi in vantaggio.

Pubblicità Pubblicità



Alla mezz’ora il centrale Karamoko devia provvidenzialmente in calcio d’angolo una conclusione di Meli che probabilmente sarebbe finita in porta.

I tiri continuano ancora, come se la porta fosse un tiro a bersaglio. A un tiro della squadra bergamasca corrisponde un tiro della squadra di casa. A provarci per il Dro è Tuninetti. Conclusione molto forte ma anche questa volta fuori.

L’occasione più nitida di tutto il primo tempo arriva sui piedi sempre di Meli. Il trequartista Crotti scappa sulla fascia e mette in mezzo un cross rasoterra che pesca Meli malamente marcato in area.

Indisturbato, avrebbe la possibilità di portare la sua squadra sull’1-0, ma spreca tutto calciando talmente debole che la palla non arriva neanche in porta.

Il primo tempo si chiude con entrambe le squadre molto propositive dal punto di vista del gioco. Per il Villa Valle tanto passa dal giovane Motta, posizionato alto di sinistra o dal capitano Donida, posizionato alto di destra.

Nel secondo tempo succede poco o nulla. L’unica occasione della partita capita sui piedi dell’attaccante di casa Aquaro. Un lancio dal centrocampo lo proietta solo e indisturbato davanti al portiere.

Sarebbe bastato che avesse indirizzato leggermente il pallone, ma calcia in bocca a Asnaghi. Dalla tribuna partono imprecazioni e insulti.

L’occasione sprecata è stata talmente grave che l’attaccante ne risentirà per tutto il secondo tempo. Il Villa Valle si rivede solo alle mezz’ora con un altro tiro dalla distanza, questa volta di Crotti, che a giro sfiora l’incrocio.

Si arriva quindi al forcing finale. Negli ultimi minuti è solo la squadra di casa a gettarsi con foga in avanti, come se solo ai trentini interessassero i tre punti.

La volontà di portarsi in avanti c’è, ma le occasioni non arrivano. Per il Dro l’importante è comunque non aver perso. L’aver strappato un punto contro il Villa Valle è un altro tassello in più verso la salvezza.

DRO ALTO GARDA (4-3-3): Gentile 6.5; Salvaterra 6, Ischia 6.5, Tuninetti 6, Farimbella 6; Menolli 5.5 (17’st Pancheri 6), Karamoko 6, Francescon 5.5 (1’st Calcari 6); Antonucci 6 (17’st Brusco 6), Aquaro 6, Proietto 5.5 (30’st Della Valle s.v.). A disposizione: Gionta, Della Valle, Kostadinovic, Ferreira, Tufo, Sylla. All. Manfioletti.

VILLA VALLE (3-5-2): Asnaghi 7; Donida 6.5, Del Carro 6.5, Barulli 6; Baggi 6, Cavagna 6.5, Tarchini 6.5, Crotti 6.5, Motta 6 (38’st Bance s.v.); Meli 5.5 (5’st Valli 6), Castelli 6 (35’st Ghisalberti s.v.). A disposizione: Gritti, Capelli, Spampatti, Vitali, Massarucci, Corna. All. Mussa.

ARBITRO: Zago di Conegliano

NOTE: Giornata fredda, campo in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Farimbella, Karamoko, Aquaro, Cavagna, Barulli.