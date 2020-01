Denno, si allaga la scuola elementare: intervengono i Vigili del Fuoco di Denno, Campodenno e Ton

Questo lunedì è stato consegnato nelle mani dell’imprenditore Giovanni Coletti, fondatore di Casa “Sebastiano” – centro specialistico gestito dalla Fondazione Trentina per l’Autismo – e recentemente insignito dal presidente Mattarella del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, un assegno di € 1000 raccolti grazie alla lotteria di beneficenza promossa dal Boutique & Spa Hotel Solea di Fai della Paganella durante la serata di festeggiamenti dello scorso 31 dicembre.

A consegnare materialmente il ricavato destinato al centro residenziale e diurno dedicato ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, Simona Cavicchi in rappresentanza della struttura alberghiera. (foto)

A contribuire alla lotteria solidale sono intervenuti sia ospiti dell’albergo che persone del posto.

Pubblicità Pubblicità

Il 2 di aprile 2019 Casa Sebastiano a Coredo ha festeggiato i due anni dalla sua nascita. Anche se la prima pietra era stata posata solennemente nel lontano ottobre 2014

La struttura, diventata una vera eccellenza europea nel settore, per la prima volta, nello stesso luogo offre riabilitazione intensiva, accoglienza, residenzialità e formazione di personale specializzato. Con l’obiettivo per i ragazzi autistici di rientrare attivamente nella vita sociale.

Pubblicità Pubblicità

Casa Sebastiano ha offerto risposte ai bisogni dei soggetti con autismo e alle loro famiglie.

Uno spazio con percorsi educativi individualizzati per rinforzare le competenze cognitive, comunicative e relazionali attraverso attività ludiche, ricreative e sportive; uno spazio residenziale di sollievo con programmi strutturati e personalizzati dove sperimentare e consolidare autonomie personali di vario genere.

Pubblicità Pubblicità



La struttura è stata costruita con tanto amore nel rispetto dei criteri di impatto ambientale e dei principi dell’eco-sostenibilità per il benessere delle persone, prima costruzione in legno certificata ARCA “platinum” in Europa destinata al trattamento socio-sanitario.

Ma la sua particolarità non sta solo nella forma e nella bellezza, Casa “Sebastiano” è unica e speciale perché rappresenta un SOGNO, a lungo ragionato e desiderato, realizzato con sacrificio, tenacia e fatica dalla Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus per le persone con Disturbi dello Spettro Autistico.

L’autismo rimane la malattia meno studiata in assoluto nel mondo scientifico, per la grande complessità di numerosi fattori presenti nello stesso soggetto. I soggetti autistici in Trentino sono stimati in circa 2.500 unità