Scuola di medicina: continua il dialogo tra le Università di Trento, Padova e Verona. Bocciata la risoluzione delle minoranze

“Amore mio”, un’operazione eseguita all’alba di ieri dai Carabinieri che ha sbattuto in faccia ai trentini la realtà di una diffusione della droga anche tra i minori.

Da una denuncia di estorsione dello scorso ottobre, è nata l’indagine che ieri ha consentito ai Carabinieri di mettere fine ad una attività di spaccio gestita da un gruppo di minorenni, presso il Centro Tridente a Nord di Trento

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con collocamento presso una Comunità nei confronti di 4 minorenni, ritenuti responsabili di detenzione e cessione di stupefacenti. Ci sono anche altri due indagati.

Pubblicità Pubblicità

L’operazione, condotta con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, nel corso delle perquisizioni domiciliari ha portato al sequestro di 105 grammi circa di marijuana, di un bilancino di precisione, nonché di materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente

Ma fra le righe dell’operazione condotta come sempre dai Militari si leggono possibili alternative per certi versi inquietanti: non è detto che il minore spacciatore avesse infatti come riferimento solo i suoi coetanei, ma potrebbe anche essere il vecchio escamotage di far compiere reati a chi non è penalmente perseguibile.

In tutti i casi la situazione è grave anche perché, specialmente attorno agli spinelli, c’è un alone di tolleranza che spinge fino a considerarli del tutto innocui.

Tanto che il 46% degli adulti senza figli, secondo i dati diramati dal Moige per il 2018, non considerano l’apertura dei cannabis shop come un incentivo all’uso della droga.

Pubblicità Pubblicità



Di contro è nettamente diminuita l’età media di chi ha già provato la cannabis, abbassata alla fascia 11-12 anni.

Però a preoccupare maggiormente i genitori sono per il 35% i problemi di salute, per il 29% l’uso di droga o alcol, per il 27% gli incidenti stradali e 22% l’essere vittima di bullismo.

A livello di genere l’uso della cannabis sembra essere più femminile che maschile: il 42,9% contro il 30,8 di chi l’assume a settimana. La tolleranza dei genitori nasce probabilmente dal fatto che a loro volta ne possano aver fatto uso da giovani, solo che lo spinello di allora era decisamente più leggero rispetto a quello attuale che non è per nulla naturale ma riempito si sostanza chimiche che possono essere letali e che portano subito alla dipendenza.

Viene prodotto attraverso processi chimici, ha un Thc altissimo e rispetto a solo 20 anni fa, lo spinello di oggi può portare anche a crisi psicotiche.

Le risposte più frequenti da parte dei genitori? Secondo Virgilio Albertini responsabile dell’accoglienza a San Patrignano sono le seguenti: in fondo la usano; è una droga leggera, per uno spinello non è mai morto nessuno. Una caratteristica comune dei ragazzi con problemi di tossicodipendenza leggera, è quella di non andare a scuola e di non fare sport.

Qualche consiglio da dare ai genitori? Secondo Albertini è necessario proporre ai ragazzi attività alternative che limitino al massimo i momenti di noia o di esclusione da parte degli amici ed è necessario saper ascoltate.

Non mancano nemmeno le situazioni limite, come quella della super piantagione di famiglia: 340 piante nascoste tra la vegetazione alcune delle quali raggiungevano i 3,2 metri d’altezza, irrigate da un sistema complesso di tubi in polietilene. Ai domiciliari padre e figlio. È idea sempre più diffusa fra la popolazione che si debba abbandonare il «buonismo» che potrebbe portare la nostra società e i nostri figli sulla via del non ritorno.

Un’altro incentivo che porta al consumo delle sostanze stupefacenti è il loro basso costo.

Nell’operazione eseguita ieri dai Carabinieri, dove sono state accertate molte cessioni di vendita al dettaglio, è stato scoperto che le dosi costavano dai 5 ai 10 euro, che però nel tempo hanno fruttato una cospicua somma di denaro agli spacciatori in erba.

È quindi allarme rosso anche in Trentino come sottolineato anche dal governatore Maurizio Fugatti che ha dichiarato: «Quello che emerge dalle indagini dei carabinieri è un episodio allarmante, che conferma le preoccupazioni che abbiamo espresso fin dall’inizio della legislatura. Un’ulteriore conferma della necessità di combattere questo tragico fenomeno senza esitazione e di sostenere con convinzione l’operato di tutti i corpi di polizia. Il fatto che siano coinvolti alcuni ragazzi, non ancora maggiorenni ci fa capire quanto importante e necessaria sia l’azione, soprattutto culturale, che abbiamo intrapreso nelle scuole al fine di instillare i necessari anticorpi che permettano ai ragazzi di costruire percorsi di crescita liberi da tutte le droghe e da ogni altra dipendenza».