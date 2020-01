Il Teatro Sociale in due secoli di storia. Venerdì l’inaugurazione della mostra

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale sulla circolazione dei mezzi destinati al trasporto di merci e persone, finalizzata ad aumentare la sicurezza stradale e garantire la corretta concorrenza tra autotrasportatori.

Martedì 14 gennaio gli agenti hanno posto in atto un controllo congiunto con personale del Ministero dei Trasporti del Compartimento del Triveneto.

L’attività, effettuata nell’area interportuale del Comune e con la collaborazione di Trentino Trasporti Spa che ha messo a disposizione un’adeguata area coperta, ha riguardato 9 autoarticolati, dei quali 5 italiani e 4 comunitari.

Nel corso dei controlli tecnici sono state accertate in totale 23 infrazioni, di cui 21 violazioni al codice della strada.

8 di questi hanno riguardato i dispositivi alterati o non funzionanti, 2 l’emulatore adblue, 1 i tempi di riposo non rispettati, 2 legati alla velocità oltre il limite di taratura del limitatore, 2 per l’alterazione del dispositivo cronotachigrafo, 1 per una ditta per il tachigrafo alterato, 2 per la guida con carta di qualificazione del conducente scaduta o mai conseguita e 3 la mancanza di documenti di circolazione.

A queste si aggiungono una violazione degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 136/2016 (omessa esibizione di documentazione sull’impiego di conducenti in regime di cabotaggio) e una all’articolo 46 ter della legge 298/1974 (prove documentali non conformi).

A seguito di tali violazioni gli agenti della polizia Locale hanno ritirato due carte di circolazione e una patente di guida e sono stati sottoposti al provvedimento di fermo amministrativo due veicoli.

Sono stati accertati importi per 9.837,14 euro, dei quali 7.837,14 euro relativi a violazioni del codice della strada, 2 mila euro a violazioni di norme statali, e sono stati incassati nell’immediatezza del fatto 3.228,47 euro.