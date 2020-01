Affidi dell’orrore Bibbiano: in 26 verso il rinvio a giudizio con 108 capi d’imputazione. Emergono altri fatti inquietanti

Spesso su Google Maps vengono riprese anche le persone.

E altrettanto spesso capita di riconoscere chi siano. La storia che state per leggere arriva da Charlotte, nella Carolina del Nord, ed è dolcissima.

Una ragazza di nome Leslie Yajaira aveva messo su internet la strada di casa dei nonni, in Messico. Con grande stupire la donna a un certo punto ha riconosciuto la sagoma del nonno, seduto davanti alla porta dell’abitazione, al riparo dal caldo estivo, morto qualche anno fa.

Leslie si è subito commossa, non era riuscita a dirgli addio e quell’immagine è come se l’avesse riportato in vita per l’ultimo saluto.

Ecco quello che ha scritto la ragazza su Twitter condividendo anche il video della street view: “È morto alcuni anni fa. Non siamo riusciti a salutarlo. Ieri abbiamo scoperto che Google Maps ha guidato nella sua fattoria ed eravamo curiosi di attraversarla: lì dove la strada finisce c’era mio nonno, seduto lì“.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere: Google Maps on questo senso è davvero una miniera di foto nascoste e, per alcuni, indimenticabili.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020