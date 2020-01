U.S. Quercia Trentingrana: Brian K. Abakpereh atleta dell’anno

Si è svolta questo weekend la festa dell’US Quercia di Rovereto, un evento che viene annualmente proposto per celebrare la storica società, i dirigenti, i collaboratori, le famiglie, gli atleti ecc…

È in questa occasione che vengono premiati gli sportivi che più si sono distinti e che viene svelato il nome dell’atleta dell’anno. L’ambito premio è stato consegnato a Brian K. Abakpereh.

Lo sportivo si è ripreso tenacemente da un infortunio che lo aveva sfortunatamente rallentato nel 2014. Il passaggio dalla sua vecchia società al Quercia è stato per lui una svolta importante, ha cercato così di cresce e migliorare.

Pubblicità Pubblicità

La ripresa fisica e soprattutto psicologica, ottenuta nel 2018 con buonissimi risultati, non si è fatta attendere.

La sfortuna però si è ripresentata nel 2019 quando la caviglia gli ha dato qualche problema.

Pubblicità Pubblicità

Brian però non è certo un’atleta che si perde d’animo, come conferma il suo allenatore Paolo Tagliapietra, e giunge al PB con un ottimo risultato: 1’49’’57.

Carlo Giordani, Presidente della società, ha ancora una volta dimostrato professionalità, tenacia ed esperienza facendo gli onori di casa «l’anno appena iniziato sarà quello dei 75 anni sella Società-esordisce-prima di fornire agli ospiti un bilancio generale».

Pubblicità Pubblicità



«Diventa sempre più importante-continua- che ci siano persone disponibili a spendersi al servizio della comunità e mettersi al servizio dei giovani per una crescita sportiva e umana».

L’assessore comunale e allo sport di Rovereto Mario Bortot spiega: «Abbiamo vissuto tutti in diretta l’eco del Palio ritrovato, il messaggio di rovereto dell’atletica e delle pratiche sportive è andato molto lontano e questo ci rende orgogliosi e ci da motivazione per continuare a lavorare a fianco della Quercia. La società è la più numersa di Rovereto, trasmette valori, unisce bambini, ex presidente i, volontari, ex volontari. La comunità è grande».

Gli atleti hanno un background di vittorie, ma anche di sconfitte e di fatiche, di gioia e di amicizia, di amore per lo sport e per la propria comunità.

Gli atleti del Quercia raccontano la loro storia e quella della loro città attraverso le loro imprese sportive e nella giornata di venerdì 11 gennaio hanno celebrato insieme la loro passione.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli ha commentato: «Questa associazione sportiva porta lustro a Rovereto e a tutta la comunità. Abbiamo realizzato il nuovo manto della pista di atletica che è un elemento di visibile per le imprese che forse troveranno un nuovo motivo per sostenere queste attività».

Presidente del comitato Fidal del Trentino Fulvio Viesi interviene parlando del prestigio e dell’importanza della Società. «Essere di fronte ad una Società cos’ prestigiosa per data anagrafica, contenuti, volumi e programmazione è emozionante. Questa Società dimostra ogni giorno competenza d aun punto di vista organizzativo e non solo. La Quercia Trentingrana è un’asse importante nella quale dove non si imporvvisa ma si lavora con costanza» ha affermato.

Paola Mora presidente del Coni Trentino conclude «è un onore essere qui, credo che poche associazioni sportive identificano il proprio territorio come fa la Quercia. Questa associazione ha un occhio di riguardo importante per tutto ciò che è la crescita sociale del movimento sportivo, andando a restituire non solo grandi campioni ma anche persone di valore».

Di seguito i premiati:

Premio “Adriano Galli”

Lisa Bona

Premio “Enrico Veronesi”

Silvia Baitella

Premio speciale maglia azzurra

Vittoria Giordani

Sophia Favalli

Elisa Ducoli

Isabel Mattuzzi

Lorenzo Naidon

Simone Fedel

Riconoscimenti settore giovanile

Cecilia Scarpiello

Sofia Bonella

Caterina Gasperi

Campioni italiani giovanili

Simone Valduga

Francesco Ropelato

Atleta dell’anno Master

Jonni Leoni

Riconoscimenti Settore Master

Daniela Depentori

Fabio Menolli