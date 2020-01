Musica, arte e tutela dell’acqua: oggi la presentazione di “#OP2020 Uno Di Un Milione”

Il Movimento Giustizia e Libertà, organizza per domani sera a partire dalle 18,30 presso la sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, una serata di approfondimento sul tema: “Allontanamenti facili anche in Trentino come a Bibbiano”.

Una questione decisamente attuale che non potrà che diventare anche un tema dell’imminente campagna elettorale perché anche nella nostra provincia, la situazione non è certamente al di sopra di ogni sospetto.

Interverranno il consigliere provinciale Giorgio Leonardi, Gabriella Maffioletti nella sua qualità di referente nazionale di Adiantum, Enrico Papi ex educatore e assistente sociale, Francesco Cattani presidente del Comitato Angeli & Demoni ed infine l’avvocato Donatella Bussolati ed il terapeuta psicologo Forense Marica Malagutti.

Le statistiche sono agghiaccianti: circa 40.000 bambini tolti in modo coatto alle loro famiglie e 500 milioni di euro dati alle case famiglia.

Il report “Organizzazione servizi ed interventi rivolti ai minori in Provincia di Trento” riporta la presenza al Centro per l’Infanzia nel 2018 di 41 bambini di cui solo 8 accolti per violenza domestica/separazione conflittuale e ben 29 per presunta “inadeguatezza genitoriale”.

Mentre in affido familiare gli interventi nel 2018 sono stati 76 di cui 75 disposti dal Tribunale dei Minori: 18 parentali (affidati a parenti entro il 4° grado) e 58 etero-familiare ossia a famiglie terze.

In questi dati rilasciati dalla provincia autonoma di Trento stupisce quindi l’alto numero di affidi eterofamigliari.

Minori inseriti in struttura nella provincia di Trento sono 183 di cui 37 per violenza domestica/separazione conflittuale (20,2%) e ben 134 (73,2%) per “inadeguatezza genitoriale” «laddove per giustificare la “inadeguatezza genitoriale” possiamo trovare “motivazioni” spesso “fantasiose” e “bizzarre” perché soggettive nelle relazioni rilasciate dai servizi sociali territoriali. Il dato significativo che emerge da tale documento è che rispetto all’anno precedente abbiamo collocato fuori famiglia 99 bambini pari ad una percentuale del 61% in più rispetto alla precedente rilevazione» – afferma Gabriella Maffioletti che poi approfondisce l’aspetto economico degli affidi.

E qui escono cifre clamorose: «da una risposta ad un atto ispettivo fatta all’ex Assessore competente del PD Luca Zeni emerge un dato sulla spesa totale per la copertura della spesa riferibile a tali interventi di euro 8.407.000,00 per 173 bambini. (circa 50 mila euro per bambino) Neanche un soggiorno all’Hotel Sharaton avrebbe costi così elevati, perché non dare nel caso di genitori in difficoltà economica un piccolo aiuto in denaro e così risolvere il problema con meno costi per le casse pubbliche e una politica di vera tutela e salvaguardia del nucleo famigliare?»