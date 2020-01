La Val di Non si prepara a festeggiare San Romedio: stasera il suggestivo “Cammino nella notte”

In Val di Non sale l’attesa per la tradizionale festa di San Romedio, in programma domani, mercoledì 15 gennaio. Un appuntamento da non perdere che ricorda il santo eremita erede dei Thaur, ritiratosi a vita ascetica sullo sperone roccioso dove sarebbe poi sorto l’omonimo santuario.

Alle 9, alle 11 e alle 16 saranno celebrate delle Sante Messe per ricordare le mirabili gesta del santo. A quella delle 11 sarà presente anche l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi.

Non mancherà inoltre la possibilità di degustare il tradizionale “piatto del pellegrino” a base di trippe dal mattino fino alle 15.

Si tratta di un’occasione unica per visitare il santuario, che in queste giornate di festa diventa ancora più suggestivo.

L’appuntamento, infatti, non riguarda solo la specifica ricorrenza del 15 gennaio, ma altre iniziative fanno da cornice, come la celebrazione delle tradizionali liturgie del “Perdon” o il suggestivo “Cammino nella Notte” in programma questa sera, martedì 14 gennaio: un pellegrinaggio con le fiaccole accompagnato da riflessioni e meditazioni con partenza dalla basilica dei Santi Martiri di Sanzeno.

Il cammino a piedi, con partenza alle 19.30, sarà animato da 5 brevi tappe dalla basilica fino al santuario che sarà illuminato da centinaia di fiaccole e lumini. All’arrivo ci sarà il benvenuto col canto e la chitarra del giovane autore Gabriele Mongardi in mistica quiete e the e brulé per tutti.

Per informazioni basta contattare la Basilica dei Santi Martiri di Sanzeno all’indirizzo e-mail info@santimartiri.org o al numero di telefono 0463.434134.