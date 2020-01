È tutto pronto per la sesta edizione di “Pejo de Not”

Il Consorzio Turistico Pejo 3000, in collaborazione con la Sat di Peio, il Soccorso Alpino di Peio e gli Alpini Val di Peio, ha organizzato per venerdì prossimo, 17 gennaio, la sesta edizione del raduno non competitivo per ciaspole “Pejo de Not”.

La partenza, fissata alle 19, sarà in Località Biancaneve, mentre l’arrivo è previsto in piazza Monari a Cogolo, per una lunghezza totale del percorso di circa 6 chilometri.

Il dislivello è di 240 metri e il tracciato passa per la località Plazze in direzione Celledizzo con ritorno a Cogolo, restando sul versante destro del torrente Noce. Durante lo svolgimento della gara sarà obbligatorio l’utilizzo del frontalino. La partenza e il percorso potranno essere variati in base alle condizioni della neve.

Pubblicità Pubblicità

La partecipazione è a numero chiuso e le iscrizioni saranno ritenute valide al ricevimento del pagamento e del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.

La quota di partecipazione (comprensiva di cena e gadget finale) è di 20 euro per le iscrizioni entro domani, mercoledì 15 gennaio, e di 25 euro per le iscrizioni da giovedì 16 gennaio in poi.

Pubblicità Pubblicità

Ci sarà la possibilità di noleggio ciaspole a un costo di 5 euro (numero limitato, si consiglia la prenotazione). Sarà necessaria la carta d’identità come cauzione durante la gara.

Pubblicità Pubblicità