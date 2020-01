Dolomiti Energia Trentino, nel Round 2 di Top 16 l’esame “serbo” contro il Partizan Belgrado

Questo pomeriggio il Levico ospita il Legnano, la seconda forza del campionato. La squadra lombarda è la stessa che lo scorso anno vinse lo spareggio con il Maia Alta per la promozione in Serie D.

I meranesi persero in casa 2-1 ma al ritorno si rifiutarono si giocare, dopo che il pullman dei loro tifosi venne preso d’assalto dagli ultras milanesi. Il fitto lancio di sassi provocò parecchi vetri rotti. La società decise quindi di non giocare, e il giudice sportivo assegnò il 3-0 a tavolino per il Legnano.

La squadra è piena zeppa di giocatori provenienti dalla Primavera di club di serie A e serie B e dalla Serie C e si trova infatti al secondo posto in classifica. Il portiere Ragone è di proprietà del Novara, il capitano Foglio vanta 141 presenze e 11 gol in serie B fra Reggina, Grosseto, Vicenza e Albinoleffe, il centrale di centrocampo Ricozzi è cresciuto nelle giovanili della Roma ed è poi passato al Genoa, l’altro regista Rinaldi è di proprietà dell’Atalanta, il mediano Pennato proviene dalle giovanili dell’Inter, il fantasista Perez è cresciuto nel Valencia, la mezz’ala destra Montenegro è di proprietà del Torino, la punta Cocuzza è cresciuta nelle giovanili dell’Inter e del Parma, mentre l’altra punta Fabozzi è di proprietà del Milan. È una rosa quasi fuori categoria.

Pubblicità Pubblicità

Tutto lascerebbe presagire una partita a senso unico, ma la squadra lombarda è riuscita a vincere per 1 a 0 senza neanche un tiro in porta. L’unico tiro è arrivato dopo 15 secondi su calcio di punizione, con Cocuzza che ha messo la palla sotto al sette.

Neanche il tempo di cominciare e il Levico si trova già sotto. La doccia fredda non butta giù la squadra di casa che nonostante ciò continua a proporre trame di gioco.

Anche il Legnano gioca molto bene, con scambi in velocità e parecchi dribbling a saltare l’uomo. È però tutto fumo e niente arrosto, perché da tutto il gioco prodotto non è arrivata mezza palla gol. Il Levico si è reso pericoloso solamente sul finire del primo tempo quando un gran tiro di Esposito da fuori area centra in pieno il palo.

Il primo tempo è trascorso solo con questo sussulto finale. La partita è stata molto fisica e combattuta soprattutto a centrocampo. Nonostante la rosa di lusso della squadra ospite il match è risultato particolarmente equilibrato.

Pubblicità Pubblicità



Se nel primo tempo il palo aveva scosso in qualche modo la partita, nel secondo tempo non succede nulla. Il Levico si è reso protagonista di alcuni tiri dalla distanza che però sono finiti parecchi metri distanti dalla porta.

Il duello sulla fascia sinistra fra Piacente e Perez si è risolto con un cartellino rosso ai danni di quest’ultimo. Al quarto d’ora Perez già ammonito stende Piacente sulla fascia ma non viene espulso.

Gli animi iniziano a scaldarsi e i prossimi duelli fra i due giocatori appaiono più come dei placcaggi. Il battibecco fra i due continua anche a distanza, fino a quando al ventesimo Piacente salta di netto Perez che lo stende nuovamente. Questa volta il rosso è sacrosanto.

Il Levico prova ad attaccare con tutte le forze ma non produce nulla di pericoloso. L’allenatore decide di far entrare tutti i giovani “millennials” in panchina nella speranza che possano risollevare le sorti.

Sono entrati Belesi (classe ’03), Petrucci (classe ’01), Kojdheli (classe ’03) e Rizzeri (classe ’00). Da segnalare un’ottima prestazione del terzino destro classe ’02 De Nardi che è riuscito a fermare parecchie volte l’esperto Foglio e si è protratto anche in alcune occasioni in fase offensiva.

La partita si è conclusa senza troppe spettacolarità. La trasferita del Legnano non si è rivelata una semplice gira fuori porta sulle sponde del lago di Levico, ma la squadra di casa ha dato filo da torcere agli avversari.

Il Legnano, escludendo il calcio di punizione, non ha prodotto veramente nulla. L’inaspettata sconfitta della Pro Sesto in casa con l’ultima il classifica (il Dro) porta il Legnano a -3 dalla vetta.

LEVICO TERME: Boglic, De Nardi (29’ st Petrucci), Piacente, Voltasio (44’ st Rizzieri), Pralini, Gorzelewski (36’ st Cardore), Bonetto, Sartori (21’ st Belesi), Caruso, Esposito, Marku (36’ st Kojdheli). (A disposizione: Bertè, Capra, Monaco, Micheli)All. Cortesi

LEGNANO: Ragone, Nava, Foglio, Pennati, Miculi, Ciappellano, Borghi,. Alvitrez, Cocuzza (36’ st Pavesi), Perez, Gasparri (27’ st Rinaldi). (A disposizione: Sottoriva, Ortolani, Montenegro, Ricozzi, Riccelli, Fabozzi, Pllumbaj). All. Cusatis

RETE: 1’ pt Cocuzza

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini (Filippo Castagna di Verona e Daniele Sbardella di Belluno).

NOTE: 300 spettatori circa. Campo duro ma in discrete condizioni. Ammoniti: Marku, Piacente (LEV); Perez (LEG). Espulsi: 23’ espulso Perez per doppia ammonizione.