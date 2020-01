Confcommercio Rovereto, Andreis: «Senza parole per le notizie prive di fondamento»

Sono caduti completamente dalle nuvole Marco Fontanari e Stefano Andreis dopo aver letto l’articolo apparso su un media trentino sabato dove venivano fatte delle illazioni, risultate poi prive totalmente di fondamento, su una possibile candidatura alla presidenza della sezione di Rovereto e Vallagarina di ConfCommercio.

Il giornalista ipotizzava una gara a due per il rinnovo delle cariche sociali nel 2020 prendendo una “cantonata” perché la corsa alla presidenza è prevista nel 2021.

Ma non solo, azzardava anche che lo stesso Andreis si starebbe spendendo verso gli iscritti per conquistare consensi in vista del rinnovo delle cariche. Certo che cominciare a farlo 2 anni prima suona un pochino strano.

Oggi è comunque arrivata la replica dell’Unione Commercio e Turismo e Servizi di Rovereto e Vallagarina che ha ristabilito la verità.

«Assolutamente priva di ogni fondamento la notizia diffusa che il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Unione è in programma a maggio 2020 e che “parte a febbraio la corsa per le elezioni di maggio”. Le attuali cariche sociali di durata quinquennale arriveranno a conclusione il 31 dicembre 2020, quindi il rinnovo delle cariche sociali, così come puntualmente delineato dallo statuto sociale, non partirà prima del gennaio 2021. Scadenze assolutamente note e trasparenti, facilmente verificabili rivolgendosi ai nostri uffici, che non sono mai stati interpellati da alcun organo di stampa al riguardo» – riporta la nota dell’Unione

Per quanto riguarda la supposta volontà di Stefano Andreis, attuale componente il Consiglio Direttivo dell’Unione e presidente provinciale degli orafi, di candidarsi alla presidenza dell’Unione di Rovereto e Vallagarina, lo stesso Andreis dichiara quanto segue: «Tale notizia mi ha lasciato senza parole, essendo priva di ogni fondamento. Non è assolutamente vero che mi sto muovendo “da qualche settimana sondando il terreno tra gli associati”, come è stato scritto; al contrario, faccio parte della “squadra” del presidente Fontanari e ne ho condiviso l’elezione e le azioni portate avanti in questi anni. Una mia eventuale ricandidatura, tra un anno, potrà riguardare soltanto la mia presenza nel Consiglio Direttivo»

Oggi il media Trentino interessato fa retromarcia ammettendo l’errore, ma scrive due nuove inesattezze perché insiste nel dire che Andreis avrebbe contattato gli operatori del centro di Rovereto e che all’interno dell’Unione tirerebbe una brutta aria. Contattato telefonicamente Andreis smentisce categoricamente di aver avuto contatti con altri operatori per parlare di una sua eventuale candidatura e conferma che l’aria dentro l’Unione non è mai stata così serena come in questo periodo. Tutto inventato di sana pianta insomma e nessun fondamento.

