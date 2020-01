Val di Sole: al via gli incontri del progetto “CuraInsieme – percorso per caregiver familiari”

È tutto pronto in Val di Sole per l’inizio del progetto “CuraInsieme – percorso per caregiver familiari”, che consiste in una serie di serate di informazione e sensibilizzazione dedicate a familiari che assistono un proprio caro non autosufficiente.

I primi appuntamenti si terranno a Malé giovedì 30 gennaio e 6 febbraio dalle 18 alle 20 nella sala assemblee al primo piano della sede della Comunità della Val di Sole.

Ogni sede prevede un ciclo di due incontri rivolti ai familiari che prestano assistenza a un proprio caro in condizioni di non autosufficienza.

Nel primo incontro l’intento è quello di approfondire la tematica dell’invecchiamento e dei bisogni delle persone anziane, nonché di riflettere sul ruolo e sulle problematiche del familiare che accudisce il proprio caro (caregiver).

Lo scopo del secondo appuntamento è invece quello di fornire informazioni sulle politiche a supporto del benessere familiare, sui servizi e sulla rete presenti sul territorio.

Le serate sono gratuite. Per informazioni e iscrizioni basta contattare il servizio socio-assistenziale della Val di Sole all’indirizzo e-mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it o al numero 0463.903757.

