Sat Denno e Val Cadino: con gli sci o con le ciaspole a Cima Juribrutto e a Col Margherita

Le sezioni Sat di Denno e Val Cadino (Campodenno) unite per un’escursione con gli sci d’alpinismo o con le ciaspole a Cima Juribrutto e a Col Margherita.

Per gli sciatori si tratta di un bell’itinerario con vista sull’imponente gruppo delle Pale di San Martino. Per chi intende muoversi con le ciaspole, invece, la gita prevede la salita al selvaggio e meno frequentato Col Margherita.

Il ritrovo è previsto per domenica prossima, 19 gennaio, alle 7 al parcheggio della chiesa a Campodenno, per partire poi con mezzi propri. L’inizio dell’escursione sarà da Malga Vallazza sulla strada per il Passo Valles.

Con le ciaspole si raggiunge Malga Predazzo e quindi si prosegue fino all’omonima forcella per risalire, all’inizio dolcemente e poi con più pendenza, sino al Col Margherita.

Con gli sci, invece, si segue il segnavia 629 che, attraverso vegetazione rada, conduce in comoda salita a sinistra del Rio di Predazzo verso la valle. Si sale su un tratto ripido sul dorso della Cima di Juribrutto, proseguendo verso nord fino alla cima. La discesa sarà sulla stessa via dell’andata.

La quota di partecipazione è di 5 euro per i non soci, gratuito per i soci.

Per informazioni e iscrizioni (entro giovedì 16 gennaio) è possibile contattare Angelo (334.7530865), Giulio (346.8944027), Mauro (348.9059948) per la Sat Val Cadino; Lorenzo (328.2559109), Tullia (339.5632474), Lino (335.8219891) per la Sat di Denno; e-mail: info@satvalcadino.it.

