Le befane di Pergine in corsa per beneficenza. Raccolti 1.700 euro per i «Medici con l’Africa CUAMM»

Come ormai accade da 6 anni, la squadra di basket «Audace Pergine» collaborando con l’associazione perginese di «Medici con l’Africa CUAMM» hanno organizzato la Corsa della Befana.

L’idea nasce nel 2014 con lo scopo di trascorrere momenti in compagnia e raccogliere qualche piccola offerta in vista di una nobile causa.

Inizialmente il numero di partecipanti contava 70 iscritti, mentre in questa edizione il totale dei corridori è stato di oltre 320 iscritti.

I partecipanti, indossando cappelli da strega, nasi finti, bandane variopinte e a cavallo di vecchie scope, si sono radunati anche quest’anno il giorno dell’Epifania in centro a Pergine. Donne e uomini, bambini e anziani, tutti pronti a correre o camminare assieme, spinti da una causa più importante che dal semplice smaltimento delle calorie assunte durante le vacanze!

Infatti, ai corridori è stato chiesto un contributo di 5 euro, e la somma ricavata sarà donata interamente a «Medici con l’Africa CUAMM». Quest’anno sono stati raccolti circa 1700 euro, che aiuteranno persone e Paesi a vivere un anno più sereno di quello appena passato.

Quest’associazione opera in Africa da oltre 70 anni per realizzare progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo e si occupa di promuovere e tutelare la salute delle popolazioni di tale continente. La corsa è stata anche un’occasione per concludere in gioia le vacanze natalizie, riunirsi e faticare un po’ insieme ad amici e parenti, scambiandosi sorrisi e infiniti auguri di un felice 2020.

Gli iscritti si sono ritrovati in Piazza Municipio verso le 10:00 del mattino del 6 gennaio, creando momenti di aggregazione e sinergia sociale all’insegna del divertimento e dell’allegria che solo questo tipo di eventi è in grado di creare.

Mezz’ora più tardi, spronati dalla musica piena di energia, sono partiti; chi correndo e chi camminando, dipendentemente dalle proprie capacità.

Per integrare il maggior numero di persone, sono stati allestiti due percorsi: uno da 2,5 km per la città, e uno da 7 km che costeggiava il castello e raggiungeva il paese “Assizzi” per poi concludere, come il percorso più breve, in Piazza Maier.

All’arrivo i podisti sono stati accolti calorosamente da volontari del comune di Pergine, che hanno offerto loro un gran rinfresco. Ai bambini sono stati regalati dolci e calze di pane, per ringraziarli del loro impegno e avvicinare anche i più piccoli alle buone azioni del volontariato.

Dopo il ristoro, la giornata si è conclusa con l’estrazione della lotteria (i numeri vincenti sono esposti sul sito www.pergineaudace.it e i premi possono essere ritirati entro 60 giorni).

In questa atmosfera giocosa e serena, senza vincitori né vinti, la comunità di Pergine ha corso beneficiando allo stesso tempo di divertimento, compagnia e solidarietà.