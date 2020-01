Istituiti quattro nuovi accoliti per la Chiesa di Trento, un seminarista e tre candidati al diaconato permanente

L’arcivescovo Lauro Tisi ha istituito quattro nuovi accoliti per la Diocesi di Trento.

Il rito si è svolto nell’Eucarestia celebrata in Seminario nel pomeriggio di domenica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù.

Uno dei quattro è il seminarista Matteo Moranduzzo, della parrocchia di San Giorgio in Castello Tesino (Unità Pastorale Tesino) incamminato sulla strada del sacerdozio.

Gli altri tre accoliti sono candidati al diaconato permanente: Michele Albertani, della Parrocchia di San Giuseppe in Riva del Garda; Michele Maurizio Mastrolitti, della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Roncegno, Unità Pastorale Santi Pietro e Paolo: Antonello Siciliano, della Parrocchia di Sant’Andrea in Torbole.

Tra i compiti affidati all’accolito il servizio all’altare e la distribuzione del pane eucaristico, in particolare nella vicinanza agli ammalati.

“Il vostro servizio – ha detto loro nell’omelia l’Arcivescovo – vi metterà a stretto contatto con l’Eucarestia: liberate stupore e meraviglia. Permettete al Pane della vita di trasformarvi in testimoni della Gratuità e dell’Amore pieno di tenerezza del Padre. Non dimenticate che, per il fatto di partecipare con i vostri fratelli all’unico pane, formate con essi un unico corpo.”

Domenica 16 febbraio alle ore 10.00 ad Aldeno sarà ordinato diacono permanente Fabrizio Peterlini, di 50 anni, formazione da elettricista, attualmente usciere al San Camillo.

