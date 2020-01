Il luogo dei sogni, New York capitale mondiale di emozioni

Soprannominata da tutto il mondo la “ Grande Mela” o “ The city that never sleeps”, New York resta una delle mete turistiche più desiderate e amate dai viaggiatori che ha ispirato registi e scrittori di tutto il mondo.

La città cosmopolita per eccellenza raccoglie infatti il meglio del design, dell’architettura e della musica, mostrandosi come il perfetto luogo dei sogni con il giusto mix di stili e diverse culture che ogni giorno si incontrano nella sua caotica quotidianità. Situata sulla costa orientale dell’America settentrionale su una superficie di 835 km quadrati, la città di New York City raccoglie 5 circoscrizioni: Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, e Staten Island.

Niente contraddistingue New York come il suo invidiatissimo skyline: il profilo dei grattacieli di Mahanattan descrive infatti una delle rappresentazioni iconografiche più rappresentative di questa metropoli. La possibilità di godere completamente di questa vista sono molte, come da uno degli edifici simbolo della città: l‘Empire State Building. L’enorme edificio di pietra calcarea costruito in soli 410 giorni durante la grande depressione, con i suoi 449 metri di altezza e i 102 piani riesce ad esprimere la vera essenza di New York.

Un altro simbolo riconosciuto, nonché vecchia porta d’ingresso alla città, è la Statua della Libertà, situata sulla Liberty Island e costruita nel 1886 come regalo dalla Francia. Lady Liberty ritrae chiaramente l’emblema tra il nuovo e il vecchio mondo rappresentando gli ideali della democrazia e dei sacrifici degli immigranti che per anni l’hanno attraversata.

New York oltre ad essere da sempre il centro finanziario, commerciale e cultuale del mondo rimane una metropoli in continua trasformazione che vive nel futuro e presenta una fisionomia completamente caratterizzata dalle audaci realizzazioni dell‘architettura contemporanea circondata da numerosissimi e famosi parchi.

Central Park ne è la dimostrazione che, con più di 4 km di lunghezza e 800 metri di larghezza, risulta essere uno dei parchi più importanti del mondo e uno dei più grandi di New York. Oltre ad essere il polmone di Mahanattan, questo grande rettangolo verde è una piacevole e molto gradita alternativa al traffico caotico di New York dove è possibile passeggiare, pattinare o trovare un angolo di pace godendosi qualche spettacolo teatrale.

La stella indiscussa di questa eccentrica città è Broadway dove, dalla 40th Street alla 54th Street, tra striscioni al neon multicolore e atmosfera frizzante si apre un quartiere denso di eccessi, in cui Times Square è sicuramente la protagonista indiscussa.

New York è quindi quel luogo dove un viaggio diventa un’insieme unico di emozioni da vivere, un’esperienza diversa per scoprire le sue più incredibili realtà caratterizzate da immensi parchi, centri commerciali, musei e locali di ogni stile. Per questo il modo ideale per vivere questa città è affidarsi ad un’agenzia di viaggi che, non solo organizza e pianifica il tour ma seleziona e consiglia le migliori esperienze da vivere e quartieri da visitare.