Il giovane Simone Deromedis continua a crescere nello skicross e sale sul podio a Reiteralm

La trasferta di Reiteralm, in Austria, ha avuto un sapore particolarmente dolce per il giovane campioncino di skicross Simone Deromedis.

Sulle Alpi austriache il rider di Taio, inserito nella squadra nazionale, ha conquistato un promettente terzo posto nella seconda giornata di gare alle spalle dei due austriaci Johannes Aujesky e Robert Winkler.

Dopo aver ottenuto il tredicesimo tempo in qualifica, proprio davanti all’altro noneso Pascal Rizzi, Deromedis si è piazzato al secondo posto sia agli ottavi, sia ai quarti, sia in semifinale, arrendendosi poi ai due austriaci nella big final. Rizzi è invece uscito agli ottavi di finale con il terzo posto di run.

Nella prima giornata di gare lo sciatore classe 2000 si era piazzato all’ottavo posto, con Rizzi subito dietro di lui. Deromedis aveva vinto la manche dei quarti di finale, non riuscendo però a ripetersi in semifinale, chiusa al quarto posto, così come nella big final. Da parte sua, Rizzi era uscito ai quarti di finale con un terzo posto.

Dopo essersi messo in evidenza con un dodicesimo posto nella gara di Coppa Europa in Val Thorens, per Deromedis arriva dunque il primo podio stagionale, a conferma dell’ottimo momento di forma che il noneso sta vivendo.

Da sottolineare, infine, come sulle nevi di Reiteralm sia stata protagonista al femminile anche la solandra Lucrezia Fantelli, che ha vinto la Fis della seconda giornata, aggiudicandosi tutte le run e ottenendo un argento nella prima sfida in terra austriaca.

