Un italiano su dieci sposa una straniera. Il 33% vive da single

Antiquiores, seniores, primates, optimates è un motto latino, elogio dell’esperienza degli anziani saggi che si può tradurre come più vecchio, più antico degli altri, ha più dignità e più autorità.

Gli spartani ne erano pienamente consapevoli, così come dimostrato dall’organo politico più importante della loro società, la Gerusia.

Così si esprimeva il grande stratega militare spartano Lisandro: «Sparta è per gli uomini anziani la più autorevole delle dimore. Poiché in nessun altro luogo la vecchiaia è più considerata».

In tal senso, ad esempio molto chiara la riflessione filosofica di Democrito, che giudica la vecchiaia pregna di valori più dell’età giovanile.

Diversamente dalla gerusia spartana in Roma il senato, nonostante il nome derivato da senex (vecchio), annoverava anche membri dall’età giovanile ma certo era la gerontocrazia, (auctoritas seniorum), come testimoniano le opere di Livio, a dominare nella società romana dove prevaleva l’autorità del pater familias e dei capostipiti delle gentes, ricordati e venerati nel culto degli antenati.

Nel 44 a.C., il grande vecchio del senato repubblicano, Cicerone, scrive a 62 anni, il Cato Maior de senectute dedicato all’amico sessantaseienne Tito Pomponio Attico, un’opera dove il protagonista Catone dialoga con il giovane Scipione l’Emiliano e l’ancor più giovane Lelio, rivendicando la convinzione che i vecchi possono continuare ad avere una vita politica attiva.

È evidente, che l’odio cieco, fine a propri interessi, obnubila le menti, perché il passato e il presente fissano un pensiero diverso, rispetto al meschino e falsa retorica, che vorrebbe gli anziani inadatti alla politica.

Se non fosse da piangere, ci sarebbe da ridere, perché giudizi e considerazioni in termini negativi su uomini di età progredita arrivano purtroppo anche da quei gruppi politici che dovrebbe avere come riferimento il mondo tradizionale, un universo in cui vi è la chiara consapevolezza che anziano è sinonimo di saggezza e di sacro. Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada.

Da ricordare ancora il doge Sebastiano Venier all’età di 74 anni era in testa alle flotte cristiane a combattere contro i turchi a Lepanto (altro che spaventapasseri dei moderni partiti e movimenti politici); padre Marco d’Aviano in prima linea a Vienna ad arrestare e sconfiggere l’assedio dei turchi. L’imperatore asburgico Francesco Giuseppe, governò energicamente e lucidamente fino al giorno della sua morte, 86 anni.

Il caudillo Francisco Franco, il lusitano António de Oliveira Salazar, hanno governato fino al giorno della loro morte (per Salazar malattia) con efficienza e vitalità. Fidel Castro, ha governato Cuba con vigore e forza. E che dire del presidente Mattarella, Napolitano e tutti i presidenti della repubblica italiana che lo hanno preceduto?

Forse i papi di Santa Romana Chiesa nei loro pontificati si sono mostrati inadeguati? Finti conservatori, un giorno sì e l’altro pure rivendicano e sperano che Joseph Ratzinger possa spodestare un altro non certo giovane Bergoglio. Luis Durnwalder borgo mastro dell’Alto Adige ha dimostrato di governare non bene, ma benissimo quasi ad 70 anni di età! Berlusconi ad oggi è ancora il politico italiano e non solo italiano più intelligente e lungimirante; e l’ultra settantenne, pronto a farsi rieleggere per un secondo mandato Donald Trump?

Se non bastasse si ricordi Elisabetta II (nata Elizabeth Alexandra Mary; Londra, 21 aprile 1926) è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth ed ha sicuramente la fiducia dei propri sudditi più di qunato essi ne ripongano nei figli o nipoti.

Certamente non può essere l’età la dirimente per un buon politico o governante, sia esso un Capo di Stato o un Sindaco.

La società attuale vede solo i problemi dell’anziano ( pensioni, salute, calo demografico…) dimenticando il contributo che essi hanno dato, molti paiono infastiditi da essere umani, uomini in età matura, sprecandosi in giudizi dozzinali, discriminatori, attingendo a piene mani da pensieri e linguaggi malthusiani; per adesso taluni si sono risparmiati solo forse nel consigliare la “dolce morte”, l’eutanasia!

“Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.” cit.