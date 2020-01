Scuole dell’infanzia, anno scolastico 2020/2021: invariato il regime che prevede tariffe ridotte per il prolungamento d’orario

Le tariffe relative al prolungamento di orario per gli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21 mantengono la riduzione della tariffa introdotta lo scorso anno con delibera dell’assessore provinciale Mirko Bisesti, che dichiara: “Questo provvedimento è uno dei tanti segnali concreti e reali che all’interno del Piano Famiglia dimostra sui fatti l’attenzione alle famiglie, al tema della natalità e alla conciliazione vita/lavoro“.

Questo in sintesi il contenuto di un provvedimento approvato venerdì dalla Giunta provinciale.

Gli importi che le famiglie dovranno versare in base all’indicatore Icef saranno infatti, a parità di reddito e patrimonio, gli stessi dell’anno in corso. L’esecutivo provinciale ha confermato inoltre agevolazioni tariffarie in relazione al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare.

La Giunta ha approvato oggi le disposizioni e i criteri relativi al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento di orario da parte degli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021.

La tariffa mensile agevolata per un’ora di prolungamento ulteriore rispetto alle 7 ore ordinarie di servizio di scuola dell’infanzia, andrà da un minimo di 7,50 euro ad un massimo di 20 euro; per due ore di servizio giornaliere si pagheranno da 15,00 a 40 euro al mese, mentre per 3 ore massime di servizio giornaliero si pagheranno dai 22,50 euro ai 60 euro.

Le tariffe annuali saranno determinate moltiplicando le tariffe mensili per dieci mesi, durata massima di fruizione del servizio.

La tariffa determinata su base ICEF potrà essere ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare di riferimento. In particolare per il secondo figlio frequentante il prolungamento d’orario è previsto l’abbattimento tariffario del 50% e a partire dal terzo figlio l’abbattimento sarà pari al 100%.

I termini per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e al prolungamento d’orario per l’anno scolastico 2020/2021 saranno definiti dalla Giunta nei prossimi giorni.