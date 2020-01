Pergine: la chiesa dei Masetti dedicata a Sant’Antonio Abate festeggia 90 anni

Le foto rappresentano il marciapiede di piazza Gavazzi vicino all’attraversamento sopra alla chiesa dei Frati.

Su questo marciapiede possono transitare i disabili? Oppure chi deve usare dei deambulatori, o ancora quelle moto elettriche che sono usate da chi ha problemi di salute senza rischiare di rompersi il collo?

Sono queste alcune domande che un nostro lettore pone al sindaco Oss Emer in una comunicazione inviata al numero WhatsApp della nostra redazione (3922640625) corredata con tanto di report fotografico.

In effetti dopo aver attraversato le strisce pedonali i soggetti deboli, ma anche gli anziani, non possono continuare sul marciapiede e devono scendere sulla carreggiata in senso contrario al traffico della macchine con il rischio anche di essere investiti.

Nel caso citato il pericoloso disservizio dura ormai da anni senza che l’amministrazione in tal senso abbia mai provato a risolvere il problema.

«Il nostro sindaco che è stato bravo a realizzare dossi in tutto il paese potrebbe essersi confuso scambiando anche il degrado del marciapiede come un dissuasore di velocità» – Scrive ironicamente il lettore

È certo che chi deve transitare in quella zona deve farsi il segno della croce, ma – secondo il lettore – ci sarebbero marciapiedi messi anche peggio, come quello per esempio di via Chimelli: «Pergine sta candendo davvero in basso, e qui le cose vanno sempre peggio» – conclude il lettore

