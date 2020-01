Per il turismo invernale il rentino punta sulla famiglia

Alle 19.15 incidente sulla strada statale 45 bis in direzione Trento nella galleria san Vigilio poco dopo l’ex Pasiel. Secondo una prima ricostruzione un veicolo sarebbe sbandato sbattendo contro le rocce della galleria per poi fermare la propria corsa in senso contrario a quello di marcia.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Lo scoppio di entrambi gli airbag ha ridotto probabilmente gli effetti dello scontro per il conducente, un ragazzo 23 enne, che è stato ricoverato all’ospedale santa Chiara di Trento in codice rosso. Le sue condizioni non sono comunque gravi

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’automedica e un’ambulanza di Trentino Emergenza. Gravi le ricadute sul traffico.

