La Diocesi Trentina piange il vescovo missionario Dante Frasnelli

Positivo successo ieri sera a Trento per la presentazione del libro del prof. Roberto De Mattei: “La sovranità necessaria. Riflessioni sulla crisi dello Stato moderno”. (link)

Presso l’Hotel Vela l’incontro dedicato al “Sovranismo necessario” ha visto la gradita presenza dell’ Assessore provinciale alla cultura dott. Mirko Bisesti e del suo capo di Gabinetto Andrea Asson vista da tutti i partecipanti come un positivo segnale di avvicinamento delle Istituzioni a tutte queste tematiche che necessitano di approfondimento qualificato.

All’incontro erano presenti quasi un centinaio di persone attente e molto interessate ad un tema di stretta attualità che divide in questo momento storico del nostro paese la nostra società.

Pubblicità Pubblicità

Tematiche attualissime e spesso non comprese a fondo da tutti vista la dilagante superficialità e faziosità con la quale viene solitamente trattate dai media di massa e politicizzati.

Il Professor De Mattei ha infatti saputo destare le coscienze dei presenti all’incontro sul tema del “Sovranismo necessario” ed alle tematiche descritte nel libro e nei lavori presentati.

Questo è il primo degli incontri nel calendario dell‘associazione Universal Salute Diritto Lavoro per il 2020.

Roberto de Mattei è stato apprezzato come oratore e storico, per la sua visione del mondo della tradizione che purtroppo molti non conoscono più.

Pubblicità Pubblicità



E’ noto per i suoi studi che riguardano principalmente la storia europea tra il XVI e il XX secolo, con particolare riguardo alla storia delle idee religiose e politiche.

Significativo ricordare che già nel 1992, inviò una missiva ai membri del Parlamento europeo di Strasburgo, nella quale dibatteva le conseguenze del Trattato di Maastricht, oggi fonte di molti problemi, visto già allora dallo studioso come l’inizio di «un processo di disgregazione degli Stati nazionali» che avrebbe condotto alla dissoluzione dell’Unione europea poiché quest’ultima, secondo de Mattei, «non può prescindere dagli Stati nazionali, che ne costituiscono l’ossatura».

Nella lettera prevedeva inoltre l’euro, ossia l’esproprio della sovranità monetaria e la conquista da parte degli immigrati delle strutture politiche europee.

L’associazione di promozione sociale e culturale Universal Salute – Diritto – Lavoro, che ha organizzato l’ evento con il patrocino della Provincia Autonoma di Trento, conferma la soddisfazione per la serata alla quale seguiranno prossimamente ulteriori momenti sia culturali che di carattere più pratico, sempre legati al territorio trentino.

L’associazione Universal proporrà un calendario di eventi ed incontri con la cittadinanza non solo ai fini di promozione culturale ma anche su temi concreti: Il nuovo ruolo della Polizia Locale nella città di Trento: la formazione per gli appartenenti ai Corpi di Polizia locale del trentino, con più poligoni, lezioni di difesa personale-krav maga utilizzo del teaser e costante aggiornamento (nel programma dell’assessore regionale Claudio Cia).

Incontri di interesse pubblico sempre più legati al territorio : sicurezza percepita e reale con le problematiche del degrado cittadino, sicurezza sul lavoro nella provincia di Trento con il Professor Valerio Dè Belardini ( medico legale e competente del lavoro), la sfide delle Piccole e Medie Imprese italiane contro la burocrazia e gli adempimenti amministrativi (dott. Agostino Torre commercialista e revisore contabile), infortunistica ed il risarcimento del danno in ambito assicurativo ( dott. Discanno Vincenzo – DLS srl giurista esperto di infortunistica stradale e fiduciario della Funzione Pubblica CGIL)

In programma a breve, anche in vista dell’ appuntamento elettorale che porterà un nuovo Sindaco per la città di Trento, sarà indetto un convegno sull’ Ordine pubblico ed il ruolo della Polizia Locale.

E’ risultato lusinghevole e positivo, per questo primo incontro del 2020, trovare coloro che hanno mostrato viva curiosità per la nostra cultura tradizionale, poter parlare di temi come il nazionalismo che pare divenuto un tabù, così come vedere l’interessamento sincero ai temi fondamentali per la vita dell’uomo come Dio, Patria e Famiglia.

Si confida con ottimismo sia di buon auspicio per il futuro per tutti coloro che credono che nessun fenomeno al mondo possa impedire al sole di risorgere.